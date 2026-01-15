男台北島沙洲打滾影片曝 網友驚：吸收大地能量

新北市 / 綜合報導

被稱為台北島的新北市中興新洲，昨(14)日下午被直擊，一名男子全身是泥在沙洲打滾，警方獲報到場，但男子不發一語，又跳下水繼續游泳！最後男子已經在台北萬華華翠碼頭上岸。淡水河新北市端全面禁止游泳，男子已經違規，將回開罰。

從飯店窗戶望出去，淡水河絕美河景，搭配夕陽好不浪漫，不過沙洲上，怎麼有個人影，目擊民眾：「我真的是從來沒有想過，有人會在這邊游泳完之後，然後他現在在上面滾泥巴。」只見男子，在沙洲上滾來滾去，還不時起身爬行。

目擊民眾：「會不會是吸取這大地的能量，應該是男的啦。」這地點就在新北市台北島上，只見男子滾了泥巴還沒完，居然轉身跳下淡水河，愜意游泳畫面全被民眾拍下。

員警：「哈囉。」台北市萬華龍山所警方，上前關切鳴按喇叭，只見男子不予理會，往前繼續走。

記者李采臻：「漲潮的狀態下，已經看不到台北島的沙洲，游泳的男子，疑似從龍江河濱公園上岸，見到警方，又返回水裡，繼續游。」

民眾直擊14日下午，一名男子在台北島沙洲打滾，5點多龍山所發現，男子在淡水河中游泳，一度上岸卻又返回水中，北海也派出救生艇，不過沒找到男子，疑似已經自行上岸離開。

男子行蹤成謎，網路上卻掀起話題，還有人留言招募加入國軍，不過這行為其實已經違規，新北市政府觀光管理科科長蔡文中：「本府自100年開始，淡水河新北市端全面禁止游泳，那如果民眾有渡河的需求，請民眾搭乘合法的交通工具。」

根據河堤告示牌，這裡禁止游泳，如果舉發確認違規，將可依法進行裁處，所幸消防人員轉報，男子已於華翠碼頭平安上岸。

原始連結







