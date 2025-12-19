男台北車站、中山站隨機傷人釀9傷 其中4人重傷

（中央社記者陳昱婷、劉建邦、沈佩瑤台北19日電）北捷台北車站與中山站附近今天發生隨機傷人事件，台北市長蔣萬安表示，經查犯嫌為民國87年次男性，已造成9人受傷，其中4人重傷。

台北警消下午5時24分獲報，台北車站M7出口附近有人丟擲煙霧彈，導致57歲男性無意識、心肺功能停止，送醫急救；國立台灣大學醫學院附設醫院證實，有收到這名個案，仍在搶救。

蔣萬安晚間前往現場了解狀況後，接受媒體聯訪表示，台北車站發生隨機傷人事件，造成1人重傷、1人嗆傷，後來犯嫌往北走，在誠品南西店又造成3人重傷、4人輕傷。

廣告 廣告

他說，目前了解犯嫌極可能畏罪墜樓，捷運雖已恢復正常營運，但會持續加強警戒及巡邏，後續如果有進一步資訊將立刻讓大眾了解。

台北大眾捷運股份有限公司表示，已全面啟動全線車站警戒升級並加強巡檢，同時與警方加強合作，加強留意捷運系統狀況，維護乘車安全，呼籲民眾務必提高警覺，遇異常狀況請通知站務人員。（編輯：李明宗）1141219

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可找到出路。如果需諮商或相關協助，可撥衛生福利部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。