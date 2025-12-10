男吃東西狂嗆到！以為胃食道逆流 竟是肺癌3期

肝膽腸胃科醫師錢政弘日前在臉書分享一起病例，一名60多歲男性患者有多年胃食道逆流病史，五個月前就診時主訴胃酸逆流、喉嚨灼熱感，特別是吃東西時很容易嗆到。錢政弘醫師注意到容易嗆咳並非胃食道逆流的典型症狀，因此提高警覺安排胃鏡檢查。

檢查結果顯示，男子確實有胃酸逆流引起的食道炎以及幽門桿菌感染，但咽喉附近並未發現異常。服用藥物兩週後，胃酸逆流症狀明顯改善，但患者仍偶爾會嗆到。錢政弘醫師認為情況不對勁，建議患者轉至耳鼻喉科進行檢查。

兩週後男子症狀反而惡化，不僅聲音變得沙啞，還感覺脖子緊繃。耳鼻喉科檢查發現其左側聲帶麻痺，研判是控制聲帶活動的喉返神經受到壓迫。患者進一步轉診至胸腔科，最終確診為肺癌第三期並伴隨頸部淋巴結轉移。

男子在三個月後回診追蹤幽門桿菌時透露，已完成化療療程，先前困擾的咽喉不適已完全消失。回顧整個病程才發現，容易嗆到、聲音沙啞到頸部緊繃等症狀，其實都不是胃食道逆流造成，而是肺癌轉移淋巴結壓迫神經所發出的求救信號。

錢政弘醫師強調，胃食道逆流雖是常見的文明病，工作忙碌、壓力大、三餐作息不正常等因素都可能引發。典型症狀包括胸口灼熱疼痛、嘔酸水、胃脹胸悶等。但若治療後單一特定症狀持續存在，或出現吞嚥困難、嗆咳、聲音沙啞等非典型表現，必須提高警覺進行跨科別檢查。

醫師提醒民眾，不要用既定印象解讀所有不舒服的症狀。當身體發出細微警訊時務必重視，及早發現才有機會掌握黃金治療時間，避免錯失最佳治療時機。

