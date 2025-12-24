男吃火鍋遇襲 永和警逮五惡煞法辦

記者黃秋儒／新北報導

新北市永和警分局22日21時許獲報通報，報案人指稱自家商店遭4名不明男子砸店，永和警方到場查看時，現場有一名客人遭砍傷，犯嫌持球棒、刀具作案後即逃離現場，員警即施予該男子止血並通報119送醫。

永和警分局指出，警方旋即報請新北地檢署指揮偵辦，並由警察局刑事警察大隊偵五隊、偵六隊、永和警分局偵查隊及新生所共組專案小組，擴大調閱周邊監視器，迅速掌握犯嫌車輛以車追人，於昨(23)日凌晨2時即在林口區查獲涉案犯嫌陳姓犯嫌（26歲）到案，後續於凌晨3時於永和警轄區拘捕犯嫌李男等3人到案，復持續追查於19時在淡水區逮捕主嫌王姓男子(27歲、通緝犯)到案。

永和警分局表示，犯嫌供稱作案刀具已丟棄河堤，起獲球棒1支。本案發生原因係主嫌王男與被害人有糾紛恩怨 詳細犯案動機持續釐清中。另傷者王姓民眾（33歲），雙臂、腿部遭砍傷，送往雙和醫院急救，目前生命跡象穩定。