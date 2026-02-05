男吃蒸餃突被刺脖濺血！50歲男攻擊後棄母逃逸 辯「被穿外套嚇到」

記者潘靚緯／台中報導

50歲林姓嫌犯在蒸餃店用餐，突然持剪刀刺傷顧客後逃逸。(圖／翻攝畫面)

台中市北區漢口路三段一家蒸餃店，昨（4）日晚間發生持刀傷人案件。一名50歲林姓男子在用餐期間，突然持剪刀利器刺傷坐在對面桌的顧客，行兇後迅速逃逸。警方漏夜追查，在案發7小時後前往住處逮捕林嫌，初步研判林男的精神狀況不穩，竟稱是對方穿外套的動作嚇到他才傷人，行兇動機令人傻眼。

昨(4)日晚間7時54分，41歲劉姓男子與女性友人正在店內用餐，林姓男子與母親坐在對面桌，用餐期間雙方並無發生口角或肢體衝突，林男母親打包餐點離開，劉男與友人剛好用餐完畢準備離開，林男卻突然持利器朝劉男右側鎖骨上方刺了一刀，隨即轉身離開店內逃逸，突如其來的攻擊嚇壞在場所有人。

廣告 廣告

同行友人回憶，當時用完餐穿起外套準備往外走，林嫌也跟著起身，右手背包包，左手拿剪刀，突然無預警往男子身上刺，下一個原本打算要攻擊她，結果她往後退跌倒，朋友嚇阻後，兇手才停止動作，她則趁機向店家呼救。

劉姓男子無預警遭攻擊刺傷，所幸未傷及動脈，經治療無生命危險。（圖／翻攝自Threads @cheng_kai0812）

遭刺傷的劉姓男子當場血流如注，用衛生紙壓住傷口，所幸未傷及動脈，經119送醫治療，沒有生命危險。由於案發店家才剛開業3週，尚未裝設監視器，警調閱附近道路影像，比對動線後鎖定林男身分。今日凌晨2點50分前往住處將他查緝到案，林男到案後供詞反覆，聲稱是被劉男的「穿衣服動作太大嚇到」，才會一時失控拿出剪刀攻擊，凶器在犯案後隨即丟棄。

令人訝異的是，林男行兇當時，母親也在場，卻未及時出面制止。據了解，林男精神狀況長期不佳，曾有就醫紀錄，平時情緒與行為較異常，對突發動作容易受到驚嚇，全案將依傷害罪及恐嚇公眾罪移送台中地檢署偵辦。

警方根據監視器追人，案發7小時逮捕行兇的林姓男子。(圖／翻攝畫面)

更多三立新聞網報導

挨轟20多槍成「蜂窩」！台中太平茶行白天無人 鄰居嚇：以為放鞭炮

謝典霖豪宅蓋挑高室內籃球場 風水師警告：追趕跑跳聲響影響主人氣運

出獄隔天毒駕狂鋸功德箱被逮！5個月偷遍38宮廟 離譜彰化男下場曝

清泉崗綠能弊案！勾結黑道收賄爽玩傳播妹26次成鐵證 4軍官遭重判

