男吃鍋遭4煞砍8刀 27歲主嫌竟身揹8條通緝

男子跟朋友在一家麻辣火鍋店用餐，突然四名男子拿著西瓜刀和球棒進入瘋狂追砍。（圖／東森新聞）





新北市一名33歲王姓男子跟朋友在一家麻辣火鍋店用餐，突然四名男子拿著西瓜刀和球棒進入瘋狂追砍，警方以車追人逮到主嫌和其他三人，主嫌說是因為債務糾紛，不過這名主嫌身背8條通緝，都跟詐欺有關，警方懷疑是不是因為詐欺款項分配不均才會砍人。

四名男子進到麻辣火鍋店，進入裏頭鎖定一名33歲王姓男子，他們拿出球棒水果刀和西瓜刀，瘋狂追砍完後逃跑，警方以車追人，找到四名男子，他們都說是27歲王姓主嫌指使，做案刀具已經丟棄，警方只找到球棒。

這是發生在新北市永和區保福路二段1間麻辣火鍋店，22號晚間九點多，王姓被害人跟朋友用餐，四人對他進行攻擊，造成被害人雙臂雙腿總共八處刀傷，主嫌逃亡過程還沿途變裝，更換交通工具，警方逮到人後，發現他竟然是身背八條詐欺通緝的通緝犯，他說跟被害人是債務糾紛，不過怎麼樣的債務糾紛他不吐實，警方懷疑，會不會是跟詐騙犯罪利益所得不均有關。

