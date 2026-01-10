男吃2顆「百香果」慘上吐下瀉送醫！衛生局揭真相：根本超毒

健康中心／李紹宏報導

路邊的野果千萬不要採！近日台東縣一名民眾在路邊撿拾外型酷似「百香果」的果實，空腹食用2顆後，短短半小時內便出現劇烈嘔吐與腹痛，隨後甚至暈倒，所幸經緊急送醫救治，目前已無生命危險。台東縣衛生局調查後發現，該果實經調查疑似為具有劇毒的「海檬果」。

百香果（左）外觀神似海檬果（右）（組圖／PIXABAY、資料照）

神似百香果！「海檬果」含劇毒不可食用

根據台東衛生局指出，海檬果屬於夾竹桃科植物，常見於亞洲熱帶沿海及台灣各地。其花朵潔白如星且中心微紅，成熟後的果實色澤鮮紅、大如雞蛋，因外型與芒果或百香果高度相似，常導致民眾誤認。

然而，海檬果全株皆具有強烈毒性，尤其是果實與種子內含致命的「強心配糖體」（cardiac glycoside），誤食後會嚴重干擾心臟功能，屬於劇毒植物，絕不可食用。

由於海檬果樹形優美、花香濃郁且常年綠意盎然，是台灣極為常見的景觀與行道樹種。農業藥用植物主題館指出，海檬果的果實纖維發達，能藉由海水漂流散布，因此在沿海地帶分布極廣。

海檬果含劇毒。（圖／台東縣衛生局）

台東衛生局長：「五要二不」遠離中毒陷阱

儘管海檬果具有高度觀賞價值，但目前戶外警告標示普遍不足，加上果實成熟後容易掉落路邊，若民眾不察隨意撿拾，極易發生致命的誤食意外。

對此，台東縣衛生局長孫國平強烈呼籲，預防中毒應嚴格遵守「五要二不原則」：除了基本的勤洗手、食材新鮮、生熟食分開、澈底加熱及注意溫度保存外，最重要就是「不要生飲山泉水」與「不要食用不明動植物」。衛生局強調，路邊植物應僅供觀賞，切勿因好奇採摘食用，以免造成無法挽回的健康傷害。

