男同志伴侶迎「4寶」代孕引議！醫師：應對焦灰色地帶3核心

男同志伴侶代孕「4胞胎」引起議論。pixabay

日前男同志伴侶分享，自2022年結婚雙方決定要有小孩，就在去年從烏克蘭、哥倫比亞，最終於墨西哥成功代孕，直到今年醫師告訴他們有了4胞胎，如今孩子出生，為了記錄在生活創立粉專「壹零出4啦」分享點點滴滴；不過貼文一出引起網友反彈。

男同志伴侶在粉專「壹零出4啦」分享，從代孕旅程原先只想迎來2個寶寶，最終竟是「4胞胎」，決定透過鏡頭「讓每個相信愛的人，都看到家庭的奇蹟」。不過貼文一出，網友見文中提及「4胞胎」引起不滿，認為雙胞胎已經不易「難以想像那個母體有多辛苦，身體復原花多少時間，甚至可能有後遺症…」，質疑「誰知道之前失敗了多少次、又剝削了多少代理孕母？」、「代孕已經很無恥了，不讓孕母減胎更無良」。

網友也直言「是花錢買了4個寶寶」、「懷也不是你們在懷到底在自我感動什麼？」怒轟「是為了你們4胞胎的夢想還有經營帳號炒熱度，選擇不讓代理孕母減胎一次產下4個絕對會早產的寶寶嗎」；就連胸腔外科醫師杜承哲也震驚，對於4胞胎「竟然有男人去幫他們加油」，還寫下「生容易、養育難」。

粉專「壹零出4啦」國外代孕引起議論。圖／翻攝自Threads@2dad.4madness

見網路引起議論，粉專再發出貼文說明，事實上不是「4胞胎」，原先代孕計畫為同一卵子提供者分別各「自與我們代孕一個寶寶」，受精卵是植入2位不同的代理孕母，最後得到4個寶寶實屬意外，因此影片中提及「4胞胎」造成誤解；強調代孕期間與生殖中心都是以代理孕母健康為優先，當時也詢問過減胎的可能，但在孕母健康且同意下是不行的。

至於選擇墨西哥代孕原因，除了經濟考量，認為該生殖中心的代孕流程為最正規、合法的，所有流程都有律師或公證人陪同辦理，也完全符合當地法規；粉專指出，目前寶寶出生後已順利拿到以2人作為雙親的出生證明，後續將在律師的協助下繼續辦理護照簽證等流程。

粉專表示，「我們而言，這是經過深思熟慮、合法且尊重參與者意願的過程。」盼「我希望我的孩子能在陽光下被看見，不是秘密」，並相信「只要是在尊重、透明、彼此理解的前提下誕生的生命，是可以被尊重的，不該被任意批判」。

對此產科醫師蘇怡寧表示，關於事件的引爆點，是把4胞胎當作「宣傳」敘事，後續又澄清是「2位孕母各生下一對雙胞胎」，而牽涉到的不只是字眼，而是公開溝通的誠信與透明；將代孕一事放回制度與倫理基礎，包括「孕母的自主與不被剝削」、「孩子的最佳利益」與「委託方的責任與合規」。

蘇怡寧指出，代孕每個流程節點都必須被文件化與審查，包括媒體與社群溝通同樣需要自我節制，當每個標題、影片都可能「把人變成梗」，若代孕被包裝成奇蹟，或是當事人被包裝成反派，「真正該被看見的」，如經濟弱勢風險、臨床多胎預防等制度就會失焦。

然而依據《人工生殖法》規定，工生殖之受術對象僅限於「不孕夫妻」，且「受術夫妻」是指接受人工生殖之夫及妻，且妻能以其子宮孕育生產胎兒者，因此台灣不分同性、異性戀，無論是商業性或無償代孕皆為禁止。

蘇怡寧認為「台灣社會不能再忽略的現實」，就是「目前台灣並未開放代孕」，雖然法律上依然屬於禁止，但「沒有開放」並不等於「不存在」，只要經濟能力允許，人有人們選擇到國外進行代孕安排，因此反而會在灰色地帶以更不透明的方式發生。



