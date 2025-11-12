男同志伴侶「一次迎4寶」！國外代孕掀議論回應了
男同志伴侶「壹零出4啦」於昨（11）日在Threads分享他們藉由代理孕母迎來4個孩子，原本是想向大家分享家庭生活的幸福與喜悅，卻意外引發外界對於代理孕母合法性與人權倫理的輿論風波。對此，這對伴侶也正面回應外界質疑。
這對男同志伴侶自2022年結婚後，就陸續在社群平台上分享尋找代理孕母的心路歷程。在這幾年來，他們曾考慮烏克蘭、哥倫比亞等地，最終選擇流程較合法、透明的墨西哥生殖中心進行代孕。他們也揭露了自身的代孕計畫，2人使用同一位卵子提供者，分別各自代孕1名寶寶，再由2位代理孕母執行植入2顆受精卵。由於當時醫師曾向他們說明，同時有雙胞胎的可能性微乎其微，後續沒想到代理孕母竟都懷上雙胞胎，使他們意外迎來4個孩子。
在 Threads 查看
不過，2人遠赴墨西哥尋找代理孕母，也引發各界對於代孕合法性與人權倫理性的討論，紛紛引發不少網友留言批評「子宮不是商品，自我感動的很噁心」、「沒有子宮的人是在自我感動什麼啦」，有網友擔心起孕母的身體狀況，表示「我只關心孕母現在身體的狀況，沒人想知道你們想幹嘛」，也有網友持不同看法，為他們加油打氣，表示「生容易，養育難，後面的辛苦你們了」。
面對外界聲浪，男同志伴侶於今（12）日上午發布聲明，指出他們在先前說的4胞胎，其實是分別由2位代理孕母誕下的雙胞胎，2對雙胞胎生日僅相隔3天，對於造成這樣的誤解，他們感到非常抱歉。
根據台灣法律，2023年時已婚同性伴侶已正式取得共同收養非親生子女的權利，但《人工生殖法》規定，台灣不分同性或異性戀，無論是商業性或無償代孕，皆全部禁止。但部分台灣伴侶仍會選擇赴海外代孕，再設法辦理子女的跨國入籍與認養手續。
在 Threads 查看
更多東森新聞報導
泰國「肌肉男警臥底」滲透同志毒趴！29名內褲男當場被捕
DNA之父華森97歲辭世 曾獲諾貝爾獎陷歧視爭議
拋「普丁非獨裁者」言論遭歐洲封殺？ 鄭麗文：子虛烏有
其他人也在看
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
惡劣畫面曝！北捷「白髮阿嬤」持傘猛打2歲女童逼讓位 父心碎怒提告
台北捷運「白髮阿嬤」73歲曾姓婦人，9月時強逼「Fumi阿姨」讓出優先席反被踹飛，引發熱議。如今曾婦又爆出，去（2024）年也因不滿一對父女不讓出捷運博愛座，竟持雨傘打傷2歲女童，女童父親氣得前往警局報案提告，經台北地檢審理，認為曾婦攻擊年幼兒童行為惡劣又無悔意，今（10）日依法將其起訴，當時「白髮阿嬤」對女童施暴的監視器畫面也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 21 小時前
為太子集團特助燦笑交保震怒？卓榮泰說話了
[NOWnews今日新聞]埔寨「太子集團」涉跨國洗錢以及全球電信詐騙，檢調近日查扣集團在台資產，包含和平大苑11戶、名車26輛，總價約45億元，拘提25名被告到案，其中，集團旗下天旭國際的特助劉純妤以...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
三重「6連霸里長」盜里民2千萬元房產以930萬元賤賣…遭收押禁見
新北市三重區五順里「6連霸」的前里長洪嘉仁，不僅學歷高且曾獲特優楷模；不料，如今卻被指控，涉嫌在於2022年任內協助一位年長里民辦理印鑑證明及補發土地權狀等事宜，騙取被害人補發的土地權狀，再藉里內發放物資需簽名蓋章，夾藏房屋買賣同意書等文件，取得對方親筆簽名及蓋章後，夥同周姓共犯將2處房產總約2千萬元以低於市價的930萬賤賣牟利。新北市地檢署與警方於5日拘提洪嘉仁與周男；複訊後，向法院聲請羈押禁見三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
肄業輔大生往江漢聲泌尿器官刺…輔大醫院怒：絕不寬貸
輔仁大學前校長、名醫江漢聲昨（11）日在天主教輔仁大學附設醫院看診時，遭曾姓男子（30歲）持美工刀砍傷右手腕、左腹部，當場在診間濺血，好在曾男馬上被保全壓制並被警方逮捕。對此，院方也已發聲明強調，江醫師經急救處理後沒有生命危險，呼籲社會嚴正看待醫療暴力問題。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
闖輔大診間刺前校長 犯嫌積恨6年動機曝光｜#鏡新聞
持續帶您來關心這起醫療暴力事件，根據了解曾姓嫌犯其實是輔大哲學系的肄業生，6年前校長江漢聲，因涉嫌背信罪，遭檢方偵辦，當時曾姓嫌犯還參加罷課活動，而這回犯案動機，他也自己在臉書po文，疑似就是不滿江漢聲二審無罪，才會氣的拿美工刀，闖入醫院。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 17 小時前
《魷魚遊戲》男星「001號爺爺」性騷案大逆轉！上訴二審改判無罪
因《魷魚遊戲》飾演「001號爺爺」而紅遍全球的81歲資深男星吳永洙，原本在一審中因性騷擾指控遭判刑8個月、緩刑2年，今11日迎來關鍵二審判決。最新宣判卻發生大逆轉，法院撤銷原判，改判無罪，引發各界震驚與爭議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
黃明志捲命案…大馬警證實：真的有人圖冒領謝侑芯遺體「且是當地人」
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦。據了解，先前一度傳出有人假裝謝侑芯家屬試圖冒領死者遺體，但遭識破驅離；如今，當地警方也證實此事。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
花蓮馬太鞍溪又溢流！泥水灌進明利部落 泥沙堆積近1米高
颱風夜驚魂！馬太鞍溪暴漲成「黑水」狂襲明利部落，大量泥沙淹沒街道，車輛遭沖走撞樹！居民震驚直呼：「破口沒處理好」，村長更擔憂下一波災情來襲。目前約100名居民緊急撤離，安置所人滿為患，災民欲返家善後，只能等風雨過後再說。政府已架設護欄，工程車來回清運，全力搶通道路⋯⋯TVBS新聞網 ・ 1 天前
仙塔律師涉當「詐團軍師」 首開庭採無罪答辯
網紅「仙塔律師」李宜諪，涉嫌幫靈骨塔詐騙集團辯護時，當起「詐團軍師」，協助主嫌傳達變賣財產、洩密偵查進度，遭到檢方起訴，求刑1年以上有期徒刑。今天（11）日首度開庭，仙塔一早也現身法院，鏡頭前再次替自己喊冤，「在社會上總是難免被告」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
黃明志捲命案「謝侑芯代表首露面警局」… 行李箱等關鍵證物被「召回」
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦，黃明志目前遭拘捕並延扣6天，原本大馬警方拘留延押至10日，但吉隆坡總警長拿督法迪爾當天下午證實，警方將繼續延押黃明志3天。此外，謝侑芯的家屬代表10日首度在馬來西亞露面，並將謝侑芯的行李箱及2支手機交給警方，上述物品是警方初期調查後交還謝侑芯家屬，如今警方再次將物品召回，相信將是案件的關鍵證物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／桃園虎頭山環保公園「1男子詭掛電塔」 已無生命跡象
即時中心／林耿郁報導最新消息，桃園市虎頭山風景區，山區道路旁電塔，今（12）日上午，被晨起運動民眾發現，有一名男子懸掛在電塔上，已經死亡。警方獲報後抵達現場立即拉起封鎖線，展開調查。民視 ・ 7 小時前
2025全台聖誕節活動市集總整理 新北耶誕城、華泰名品城...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
想吃霸王餐遭拒！ 無業男失控砸店.丟刀.襲店員
中部中心／綜合報導颱風夜，台中東區一家深夜小吃店，上演火爆畫面！晚間11點左右，一名男子想吃免錢霸王餐被拒絕，心生不滿，失控徒手將檯面上菜色，通通掃掉，還拿起菜盤丟店員，甚至跑進廚房，亂丟刀具及餐具，熱心民眾看不下去上前協助，過程中也被K傷部，警方到場，將他依現行犯帶回。男子腳邊一攤油水，但他不管不顧，繼續在小吃店內大爆走，徒手狂掃餐台上餐食，還拿起一盤青菜，往店員方向砸其他用餐民眾實在看不下去，衝上前將他壓制，沒想到男子拿起菜盤，就是一頓往民眾頭部狂K猛毆。颱風夜大鬧小吃店 ＂店家拒霸王餐＂男子失控砸店（圖／翻攝畫面）火爆畫面就出現在台中市東區一間小吃店內，11日晚間11點左右，鳳凰颱風來襲，台中市府宣布12日停班課一天，沒想到颱風夜，除了天氣不可控，這名男子情緒也相當無法控制。原來，這名36歲無業楊姓男子，因為肚子餓，跑到小吃店，詢問是否有免費餐食，被拒絕後，竟然激動砸店，還衝進店家廚房，拿起東西就是開始亂丟，其中還包含餐具及刀具，店員見狀當然趕緊逃命，沒想到男子，竟一路追，雙方在馬路上爆發拉扯。砸小吃店！ 3店員1民眾無辜受傷 警壓制法辦現行犯（圖／翻攝畫面）經過調查，男子沒有酒精也沒有藥物反應，疑似想吃霸王餐被拒絕，情緒失控才會爆走砸店、攻擊店員，所幸熱心民眾協助壓制，警方也迅速抵達現場，將男子依現行犯帶回偵辦。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：想吃霸王餐遭拒！ 無業男失控砸店.丟刀.襲店員 更多民視新聞報導囂張3惡煞闖店噴滅火器 警24小時內火速逮人到案林森北水餃名店老闆曾是竹聯堂主！白目醉漢砸店被追砍聚眾砸店吸收未成年入會 警逮竹聯幫明仁會共13人民視影音 ・ 4 小時前
中油浮報百億2／中油三接奪7命工安亮紅燈 得標的皇昌老董背景超雄厚
中油三接2期不止遭檢舉經費浮報，得標廠商皇昌施工還狀況連連，不僅被質疑是豆腐渣工程，且工安事件頻傳，累計死了7名工人；皇昌董座江程金大有來頭，他與政界關係密切，曾傳出多年前與前總統陳水扁在看守所有「同窗」情誼，後來陳水扁擔任台北市長期間，皇昌多次承攬市政工程，包括捷運、迪化汙水處理廠等。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
傳男子持美工刀攻擊江漢聲！輔大醫院回應
[NOWnews今日新聞]再爆醫療暴力！輔大醫院今（11）日傳出有民眾在就醫時，持美工刀攻擊醫師，而院內同仁、保全人員第一時間也上前制止，立即通報警方處理，目前已經將涉事者帶回偵辦。院方強調，絕不寬貸...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
桃園颱風假！龜山員工被主管要求台北上班 「1句話」引眾怒
桃園市長張善政根據氣象預報，表示沿海與山區已達停班課標準，平地風力也面臨陣風10級、平均風力7級的情況，因此宣布今（11）日停班課1天。不過，卻有一名居住在桃園龜山的員工，被老闆要求要照常進公司上班，只因公司位在台北，這讓同事聽後相當不滿，貼文發出後，一票網友紛紛留言譴責該公司主管的做法，建議原PO快點去勞工局舉發。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
海陸士兵不服管理怒推排長 勒頸嗆「不要出大門、我要弄死你」
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 桃園市龜山區海軍陸戰隊66旅一名張姓志願役上兵，今年3月間不服部隊傅姓中尉排長管教，竟將排長推摔在地，還勒住他的頸部嗆「我要弄死你」，經部隊報請桃園憲兵隊將張男移送偵辦；桃園地檢署全案偵結後，依《陸海空軍刑法》對上官施強暴恐嚇罪嫌起訴張男，並審酌張男入伍服役已超過4年，對上官竟施以暴行，因此建請法院從重量刑。 檢方指...匯流新聞網 ・ 2 小時前