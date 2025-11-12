男同志伴侶「一次迎4寶」！國外代孕掀議論回應了

男同志伴侶「壹零出4啦」於昨日分享他們藉由代理孕母迎來4個孩子，卻引起外界對於代理孕母合法性與人權倫理的輿論風波。（示意圖／翻攝自pexels）





男同志伴侶「壹零出4啦」於昨（11）日在Threads分享他們藉由代理孕母迎來4個孩子，原本是想向大家分享家庭生活的幸福與喜悅，卻意外引發外界對於代理孕母合法性與人權倫理的輿論風波。對此，這對伴侶也正面回應外界質疑。

這對男同志伴侶自2022年結婚後，就陸續在社群平台上分享尋找代理孕母的心路歷程。在這幾年來，他們曾考慮烏克蘭、哥倫比亞等地，最終選擇流程較合法、透明的墨西哥生殖中心進行代孕。他們也揭露了自身的代孕計畫，2人使用同一位卵子提供者，分別各自代孕1名寶寶，再由2位代理孕母執行植入2顆受精卵。由於當時醫師曾向他們說明，同時有雙胞胎的可能性微乎其微，後續沒想到代理孕母竟都懷上雙胞胎，使他們意外迎來4個孩子。

不過，2人遠赴墨西哥尋找代理孕母，也引發各界對於代孕合法性與人權倫理性的討論，紛紛引發不少網友留言批評「子宮不是商品，自我感動的很噁心」、「沒有子宮的人是在自我感動什麼啦」，有網友擔心起孕母的身體狀況，表示「我只關心孕母現在身體的狀況，沒人想知道你們想幹嘛」，也有網友持不同看法，為他們加油打氣，表示「生容易，養育難，後面的辛苦你們了」。

面對外界聲浪，男同志伴侶於今（12）日上午發布聲明，指出他們在先前說的4胞胎，其實是分別由2位代理孕母誕下的雙胞胎，2對雙胞胎生日僅相隔3天，對於造成這樣的誤解，他們感到非常抱歉。

根據台灣法律，2023年時已婚同性伴侶已正式取得共同收養非親生子女的權利，但《人工生殖法》規定，台灣不分同性或異性戀，無論是商業性或無償代孕，皆全部禁止。但部分台灣伴侶仍會選擇赴海外代孕，再設法辦理子女的跨國入籍與認養手續。

