男同志國外代孕四胞胎惹爭議 純女社群創辦人嘆「子宮不該被當交易」
【緯來新聞網】近日台灣一對男同志伴侶透過社群媒體分享他們透過代理孕母迎來四胞胎的消息，掀起熱議，也再度引發對代孕合法性與倫理的社會討論。
男同志伴侶找代理孕母的方式引起網路爭議。（圖／翻攝IG）
這對男同志伴侶經營的Instagram帳號在貼文中表示，他們原本只計劃迎接雙胞胎，結果醫生驚喜告知「恭喜，你們有四胞胎！」他們用中文諧音梗「我們出4了」作為標題，搭配嬰兒表情符號與貼文紀錄這段「愛的冒險」，引發大量關注與轉發，不過過程中的人權倫理和合法性也讓網友掀起討論，有網友指出「沒看到出生證明」、「根本就是買了4個胚胎」、「自私的想法」。
隨著話題發酵，有女性主義與生育權倡議者質疑，貼文中只談論幸福與奇蹟，卻未曾提及孕母的身體狀況與所承受的風險。其中，全女性社群《靈魂茶室》的創辦人愛鈴在社群平台發文表示：「看到男同志開心地說『我們出4了』，我腦中只浮現一個問題：那個孕母，現在身體還好嗎？」
她指出，代孕懷多胞胎的風險極高，許多經歷過三胞胎或四胞胎妊娠的女性，都曾面對減胎手術、長期臥床與早產等挑戰。「女人的子宮，不該被當成交易的一部分；生育的代價，更不該被包裝成浪漫。」
根據《人工生殖法》，台灣目前禁止所有形式的代孕，不論是商業性或無償代孕，對象也不區分異性戀或同性伴侶。由於國內法律限制，部分台灣伴侶會選擇赴海外代孕，再設法辦理子女的跨國入籍與認養手續。
雖然台灣在2019年成為亞洲第一個通過同性婚姻合法化的國家，但同性伴侶的生育權益仍受限。直到2023年，已婚同性伴侶才正式取得共同收養非親生子女的權利，代孕仍在法律之外。
對此，該對男同志也發出聲明回應：「我們理解，代孕這個議題在社會上仍有不同觀點，也並非每個人都能接受或適合。但對我們而言，這是經過深思熟慮、合法且尊重參與者意願的過程。每一個決定都在法律與專業醫療的保障下完成，參與的人都是出於自願與信任。我們相信，只要是在尊重、透明、彼此理解的前提下誕生的生命，是可以被尊重的，不該被任意批判。」
