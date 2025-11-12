男同志家庭「迎4胞胎」曬照！「這1關鍵」掀議
生活中心／綜合報導
台灣立法院於2019年5月24日正式通過同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》，同志族群能夠依法結婚，並換取相關證明文件。距離該法通過已超過6年，部分同志家庭也開始朝「養育下一代」的目標前進。日前一名網紅同志家庭在社群上分享自己將迎來4胞胎的過程，但其中1關鍵引發部分女性留言批判，對此，該網紅家庭也發出聲明回應。
網紅家庭「壹零出4啦」在社群發文指出：「從代孕旅程開始，只想迎來2個寶寶。結果醫生說：『恭喜，你們有4胞胎！』那一刻，我愣了3秒。從那天起，我們決定紀錄下這段『愛的冒險』。這個帳號是我們一家的全新起點，希望透過鏡頭，讓每個相信愛的人，都看到家庭的奇蹟。1對伴侶、4個寶寶，無限的挑戰與幸福。」
不過，部分女性看完影片後在留言區表達不滿，認為：「我從頭看到尾，我覺得最偉大的只有孕母耶。我看不懂你們在優越什麼，人家拿命在幫你們生小孩，從頭到尾我完全沒看到感謝孕母的樣子耶，然後還不讓人減胎，哇塞，那你們也是很優秀了。」、「代理孕母沒辦法減胎，為了能夠成功受孕需要打排卵針，也是生多胞胎的主要原因。」、「四倍大的幸福？到底在自我感覺良好什麼啊？在驕傲什麼？怎麼，在你想要個孩子的時候，你長出子宮了是嗎？你體驗了懷孕一系列的變化了是嗎？最後是你躺在床上被剪開陰道嗎？別人的苦難你拿來說嘴。」、「什麼叫你們懷了四胞胎？從頭到尾你們兩個男的都沒經歷懷孕的過程，根本不叫懷了，而是買了四個寶寶。」、「你們到底把人類當什麼啊？讓孕母懷四胞胎，至少待產期在國內等接生吧？生了你們都還沒落地？」
2dad.4madness貼出迎接寶寶貼文被大量網友批評。（圖／翻攝 2dad.4madness IG）
對於影片湧入批判留言，「壹零出4啦」也發布聲明回應表示：「我們理解，代孕這個議題在社會上仍有不同觀點，也並非每個人都能接受或適合。但對我們而言，這是經過深思熟慮、合法且尊重參與者意願的過程。每一個決定都在法律與專業醫療的保障下完成，參與的人都是出於自願與信任。我們相信，只要是在尊重、透明、彼此理解的前提下誕生的生命，是可以被尊重的，不該被任意批判。」
原文出處：男同志家庭「喜迎4胞胎」曬照！「這1關鍵」引發網友議論
