男吸喪屍毒街頭趴趴走！ 連攔2車揮刀恐嚇

5日下午兩點多，花蓮一名林姓男子行經中正路時，差點撞上騎士，一氣之下就拿出短刀到處揮舞，還大聲叫囂起衝突，不到兩小時又在同條路上蛇行，攔下另一名駕駛，再度拿刀恐嚇。警方獲報迅速逮人，不只搜出各式刀械，還發現喪屍煙彈，唾液快篩確定毒駕。

深灰色機車衝出路口，差點就撞上藍色機車，兩人立刻停下車，其中一名男子說沒兩句，突然打開後車廂，拿出一把銳利短刀，對著對方叫囂揮舞，你一言我一語，情緒激動越講越大聲。原本要騎車離開了，卻在停紅燈時繼續嗆聲，被嗆的騎士一頭霧水，嚇的趕快離開。

不到兩小時，這名持刀男子又在另一個路口急轉彎，差點和白色轎車相撞，一氣之下蛇行擋車，再度拿出小刀在車窗旁揮刀恐嚇，對駕駛大呼小叫。這詭異行為實在嚇壞民眾，警方獲報速逮人。

員警：「走拿起來，拿好，趴好趴好，銬起來，蹲下蹲下。」

男子被逮還不願配合，警方連喊好幾聲，他動來動去想掙扎，更問員警自己剛買的午餐，誰要幫他拿。員警：「這先放這邊啦，不然...魚先帶走，魚讓你帶回去啦。」

事發在5日下午2點多，這名持刀的38歲林姓男子，在花蓮中正路與自由街口差點撞上江姓騎士，便拿刀揮舞起衝突，到了下午4點多。在一心街口又差點擦撞另一名林姓駕駛，雙方在路口吵了起來。

警方獲報循線逮人，趁男子買便當時將人上銬帶回，在他的機車置物箱查扣1把玩具短刀，更搜出3顆喪屍煙彈。

花蓮分局偵查隊副隊長莊喬安：「本案因涉嫌人與遭查獲時，有駕駛機車之行為，所以對其實施唾液快篩後，呈毒品陽性反應。」

警方更在男子家中找到3把武士刀和1把短刀，他吸毒騎車還在街頭揮刀，嚇壞無辜民眾，下場就得去警局好好面對。

