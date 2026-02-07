男吸毒又酒駕撞死翁肇逃 涉3罪

黃姓男子七日凌晨在嘉義縣市交界追撞一名七旬老翁，老翁送醫不治，黃男則肇事逃逸。警方循線逮獲黃男，檢測發現涉及酒駕、毒駕。（警方提供，中央社）

本報綜合報導

嘉義市黃姓男子七日凌晨涉嫌酒駕經嘉義縣中埔鄉追撞一名七旬老翁不治，警方上午逮捕肇逃黃男，除酒測值超標，經快篩檢測呈毒品安非他命陽性反應。警訊後依肇事逃逸致死等罪嫌移送。

二十五歲黃男凌晨與友人在中埔喝酒聊天，直到凌晨四時四十分左右準備駕車返回嘉義市住家，行經嘉義縣市交界時追撞同向騎乘機車的七十八歲吳姓男騎士，吳男當場倒地不起，緊急送醫急救後仍不治。

事故發生三分鐘後，一名六旬的何姓機車騎士行經事故地點，不慎擦撞吳男的機車而摔倒在地，所幸送醫治療後無大礙；肇事黃男當時並沒有留在現場，反而加速逃離。

警方據報立即調閱路口監視器畫面，上午七時左右在嘉義市興業西路找到肇事的白色自小客車，十一時三十分逮捕躲在住家的黃男。黃男坦承酒後駕車，警方進行酒測，經六個小時後酒測值仍有零點二七毫克。

警方另對黃男施以唾液快篩檢測，呈現第二級毒品安非他命陽性反應，涉嫌吸食毒品。黃男涉及毒駕、酒駕及肇事逃逸致人死亡，警方依肇事逃逸致死及公共危險等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。