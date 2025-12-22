男喊「炸掉小港機場」！ 稱「張文、鄭捷」我的人 慘落網

張文事件後，全台模仿效應持續蔓延，高雄鳳山一名男子連續在臉書上發文，揚言炸掉小港機場，更說跨年夜要幹大事，警方上門將他拘提到案，家中沒有查獲危險物品，沒想到這不是他的第一次，九年前，他就曾喊要炸掉小港機場遭刑三個月有期徒刑。

高雄男揚言炸掉小港機場，更稱張文、鄭捷都是他的人，遭警方拘提、移送。（圖／TVBS）

身著黑色衣服、戴著黑色安全帽的蘇姓男子被警方上銬帶離現場。這名男子在社群媒體上聲稱北捷中山攻擊案的犯案者都是他的人，還表示自己沒完成炸小港機場的任務也該行動了，甚至威脅要把行動地點轉移到鳳山，連續發文造成社會恐慌。他更進一步宣稱將在跨年夜「幹大事」，並預告1月26日在鳳山新城會發生「更大事件」。

警方在蘇姓男子家中搜索後，並未發現任何危險物品。這名34歲男子留著長髮和鬍鬚，戴著黑框眼鏡，曾接受過媒體採訪。經查，他不僅有傷害和妨害名譽的前科，此次發布威脅言論已觸犯恐嚇公眾罪以及民航法。更值得注意的是，9年前他曾化名日本人在臉書留言，威脅要炸毀小港機場並使小港居民「橫屍遍野」，還謊稱自己是國小三年級學生，當時已被判處3個月有期徒刑。

蘇姓男子遭移送，九年前也曾喊炸掉機場，沒想到仍沒記取教訓。（圖／TVBS）

機場旅客表示，這類威脅確實會引起恐懼，但他們的應對方式是「非必要就不要來機場，非必要不要搭捷運」。另一位旅客則表示擔憂這些威脅是否會成真，也有旅客認為這些人只是在網路上發表言論，就像鄭捷事件後許多人在網路上做出類似行為一樣。

儘管9年過去，蘇姓男子似乎仍未從前次刑罰中汲取教訓，繼續在網路上發布恐嚇言論，最終再次因自己的行為被送進警局。

