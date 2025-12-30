男喝到斷片找嘸路回家！沿路破壞攤販、民宅

北市博愛特區近日發生一起醉漢滋事案件。（圖／東森新聞）





北市博愛特區近日發生一起醉漢滋事案件，一間健身中心向警方報案，指稱公司後門遭不明人士惡意破壞。警方接獲報案後立即展開調查，並迅速調閱周邊監視器以釐清案發經過。



畫面顯示，一名男子步履蹣跚，明顯處於泥醉狀態。他先是隨手拖行路旁攤販的鐵架，沿路揮舞破壞，隨後更試圖闖入健身中心後門；在無法開啟門鎖的情況下，男子竟持硬物猛力敲擊大門，甚至將水槽內的盆子丟擲於路邊，過程中不斷大聲咆哮，行徑相當脫序。

警方在趕赴現場途中，於附近發現一名倒臥在路邊的男子，經比對後確認即為涉案嫌犯。原來該名男子在北車商圈飲酒過量，導致「斷片」迷失方向，闖禍後因不勝酒力，直接醉倒在街頭呼呼大睡。



這場鬧劇隨著男子被員警喚醒而落幕。雖然他酒醒後對自己的荒唐行徑毫無記憶，但監視器畫面鐵證如山，面對店家與攤販的損失，該名男子最終仍因一時貪杯，被警方依毀損罪嫌移送法辦。

