男喝醉打賭「吞打火機」醒來全忘光 30年後腹痛就醫取出：還能用！

飲酒適量，否則發生意外後果難以設想！大陸四川成都有一名67歲男子近日因腹痛就醫，檢查時才發現他的胃部有一個腐蝕變黑的長方體異物，最終確認竟是他年輕時酒醉打賭輸吞下的打火機；所幸經醫療團隊以微創方式取出後，男子恢復良好。最離奇的是，打火機還能使用，讓眾人相當驚訝。

根據陸媒《紅星新聞》報導，這起罕見案例發生於四川成都，一名67歲鄧姓男子前往醫院就醫表示，約1個月前開始出現腹部脹痛，原以為是腸胃炎，接受藥物治療後未見改善，且無論平躺或側過身都感到疼痛。鄧男接受進一步檢查，照胃鏡時醫師在他的胃部深處發現一個表面光滑、覆蓋黑色腐物的異物，但嘗試以異物鉗取出時，皆因無法找到支點而失敗。

待鄧男麻醉醒來後，醫師詢問是否曾吞食異物，他回想許久，才回憶起30多年前一則荒唐往事。不確定是在1991年或1992年的夏天，鄧男與朋友酒後興起打賭，看誰敢吞下桌上的精美打火機；兩人醉意正濃，先後將打火機塞入口中吞下。隔日鄧男清醒不以為意，只以為肚中有異物會自然排出，數十年來也僅偶爾感到腹痛，未曾懷疑與此有關，家屬更是完全不知情。

大陸四川成都一名鄧姓男子在30年前吞下的打火機，於體內經過長時間後已有消化腐物覆蓋，相當驚悚。（圖／翻攝自微博／四川觀察）

然而醫療團隊確認異物為打火機後，開始討論最佳移除方式。外科腹腔鏡雖可取出，但創傷較大；消化內科副主任則提出以內視鏡微創方式為優先方案。考量打火機表面過於光滑、難以夾持，他決定以「安全套套取」的方式將異物完整包覆後拖出。最後手術很成功，取出長約7公分的打火機，打火機外層被黑色腐物覆蓋，但結構仍完整，內部還留有部分液體，竟然還能使用。

對此，醫師解釋，常見打火機外殼為聚丙烯或ABS塑料，具高度耐酸性，可抵抗胃酸侵蝕；且打火機尺寸較大，無法通過胃出口幽門口，導致這些年來無法自行排出。醫師特別提醒，吞食硬幣、磁力珠、電池等異物在臨床上並不少見，尤其兒童為高危險群；若誤吞異物應立即就醫，絕不可模仿吞食打火機等危險行為，因內含丁烷氣體，恐在胃中洩漏導致腐蝕、穿孔甚至危及生命。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

◎危險動作請勿模仿！

