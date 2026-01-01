男嗆警「對你開槍試試看」 法官因警1句話判無罪

吳男涉嫌恫嚇、辱罵員警，被依妨害公務罪起訴，但高雄高分院認定罪證不足。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市吳姓男子恫嚇警員「如果對你開槍試試看，怎麼樣？我如果拿大支的來，你不要跑給我追」等語，涉嫌妨害公務等罪起訴，高等法院高雄分院認為承辦員警並未心生畏懼，判決無罪定案。

據了解，2020年11月2日上午，苓雅分局蘇姓偵查佐等人，前往苓雅區執行公務，吳男竟涉嫌恫稱：「如果等一下開槍」、「如果對你開槍試試看，怎麼樣？我如果拿大支的來，你不要跑給我追」，並以「靠北你」辱罵員警。

警方依涉嫌強暴脅迫妨害公務、侮辱公務員等2罪，移送高雄地檢署偵查、起訴。

一、二審法官調查，據密錄器檔案顯示兩造對話，吳男的確有說開槍等語，但蘇姓警員等人非但未生畏懼，仍持續以柔性語氣勸說他配合，並認為對方說的是氣話，不構成妨害公務罪。

又查，蘇男雖口出穢語，也僅此1次，並未持續飆罵，與侮辱公務員罪要件不符，判決無罪，全案落幕。

