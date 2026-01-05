男嗑藥生幻覺南下退乩 女友「幫抹香灰」他吐血亡！

社會中心／江姿儀報導



長期吸食毒品不僅觸犯法律，還嚴重危害身心健康，可能出現言語表達混亂、情緒失控等異常行為，甚至做出傷人、傷己行為，若是吸食過量恐導致藥物中毒而王。彰化1名男子阿輝（化名）在家中吸食多種毒品，神智不清下要求女友阿芬（化名）帶自己南下高雄五帝廟「退乩」。阿芬照做後，拜拜前取天公爐內的香灰抹在阿輝臉上，沒想到阿輝竟吐血亡。事後，阿芬涉嫌過失致死罪，被判處有期徒刑8個月。





男嗑藥神智不清「南下退乩」 女友扛進廟「幫抹香灰」他竟吐血亡！

阿輝嗑藥後神智不清，央求女友阿芬帶自己南下到廟裡「退乩」。（示意圖與本事件無關／翻攝廟宇臉書、民視新聞資料照）

判決書指出，2022年6月8日深夜，阿輝在彰化住家接連吸食多種毒品，毒物入體後，阿輝開始臉部扭曲、舉止怪異，不僅胡言亂語、產生幻覺，還無法自己行走，誤以為自己「起乩」，於是央求女友阿芬帶自己到高雄1間五帝廟「退乩」。阿芬依約載著男友阿輝駕車南下，期間阿輝還是不斷出現幻覺，且開始出手攻擊，阿芳只好用手壓制男友。沒想到阿芬行駛於國道時，車輛突然沒油熄火，停靠路肩遇上員警關切。當時國道警察發現阿輝躺臥後車廂，還詢問阿芬是否要幫忙送醫。然而阿芬擔心男友吸毒事跡敗露，恐禍及她，便謊稱男友阿輝醉酒，拒絕警方協助。





阿芬到廟前天公爐拿香灰抹在阿輝臉上，拖著阿輝進到廟中拜拜、潑水「退乩」，仍然無效，阿輝當場口吐鮮血死亡。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）





阿芬繼續駕車前往五帝廟，抵達後她到廟前天公爐拿香灰抹在阿輝臉上，此時阿輝已經昏迷。等到廟開門後，阿芬拖著嘴唇發黑的阿輝進到廟中拜拜、潑水「退乩」，仍然無效，阿輝當場口吐鮮血死亡。一旁民眾驚覺有異，報警處理，整起事件才曝光。案發後，經法醫檢驗，阿輝死因為濫用藥物，以致中毒身亡。高雄地方法院認定，女友阿芬知情卻因擔心受到牽連而拒絕將阿輝送醫，錯失黃金救援時間。最終法院判定，阿芬因涉嫌過失致死罪，判處8個月有期徒刑。





《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：男嗑藥神智不清「南下退乩」 女友扛進廟「幫抹香灰」他竟吐血亡！

