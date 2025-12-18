男嘆搬到林口變農夫！他揭早睡早起通勤日常 在地人勸：別硬撐了

林口交通尖峰時段擁塞嚴重，不少上班族選擇凌晨出發以避開車潮。（示意圖／翻攝自高速公路1968）

林口交通壅塞問題再掀討論。一名網友近日在臉書社團「林口大家庭」發文表示，因為剛搬到林口、又需每天前往台北上班，為了避開早晚尖峰時段的車潮，只好強迫自己調整生活節奏，每天晚間8、9點入睡、清晨5、6點起床，自嘲過著「農夫式作息」。這番分享迅速引起大量迴響，也讓網友分成兩派熱議。

原PO指出，搬來林口後才真正感受到交通壓力的現實，「每天如果不早起就會卡在車陣裡動彈不得」，因此只好改變作息，提早休息、天未亮就出門，才能順利到公司打卡。他更笑稱，這樣的生活規律得像農夫一樣早睡早起，「不是想健康，是不得不」。

貼文曝光後，不少林口在地居民紛紛留言表示認同，指出住在林口、工作卻在雙北地區者，幾乎都面臨相同狀況，「真的！每天都五點多起來，不然車根本開不動」、「通勤族的生活，就是這麼硬」，更有網友表示，「你還算幸運，有些人晚上8、9點才到家」。

針對這樣的狀況，部分網友建議應該考慮調整職場地點，「如果長期這樣真的太累，不如就在林口找工作」、「通勤成本這麼高，住林口不如在地就業」。但也有另一派網友持正面看法，認為這樣的規律生活對健康有益，「早睡早起其實不錯」、「這樣的作息會讓人精神比較好」、「反而應該感謝林口讓你變健康」。

不論支持或反對，這則「林口農夫作息」的討論，再次將當地通勤問題推上檯面。對許多居民來說，交通確實已成為生活品質的最大挑戰，而如何平衡通勤與居住選擇，也考驗著每位林口人的適應能力與規劃智慧。

