男嘆搬到林口變「農夫」！被迫「8點睡、5點起」 在地人戰翻

每到上下班時段，交通常被說是林口人惡夢。（圖／東森新聞）





有民眾感嘆，自從搬到林口後，為了避開通勤車潮，每天都得晚上8、9點就寢，隔天清晨5、6點起床，根本「農夫式作息」。這番話掀起熱議，不少在地人認為，「想住林口，建議就在這附近就業。」

滿滿車流，完全看不到盡頭，每到上下班時段，交通常被說是林口人惡夢。就有民眾發文哀怨，最近剛搬到林口，爲了避開通勤恐怖車潮，每天都得晚上8、9點就寢，隔天清晨5、6點起床，根本「農夫式作息」。

貼文一出，引起廣大共鳴。不少人表示，早睡早起，真的是多數林口人逃不掉的日常，還有很多人一大早出門，晚上8、9點才回到家，有人建議，應該要換到林口工作，否則幹嘛一定要住林口。也有人認為，這種規律的農夫作息有益身心，反而應該感謝林口。不過不論怎麼調適，這林口農夫說，也驗證林口交通真的是惡夢。

