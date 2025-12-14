男囚深情吻別女友「隔日離奇暴斃」 檢警查出超扯真相

一名突尼西亞男囚犯不慎吞下大量安非他命而暴斃。示意圖。取自Pexels



德國萊比錫監獄傳出發生一起離奇暴斃案件，一名女子到監獄探視年僅23歲的男友，兩人深情吻別後，男囚犯當天就出現精神異常、身體不適症狀，隔天暴斃而亡。經警方介入調查，發現女子竟以接吻方式走私安非他命，男囚不慎吞下整包毒品，害自己急性中毒，心臟驟停。這起案件被揭發後，這名女子近日即將面對司法審判。

根據英國《太陽報》報導，德國萊比錫監獄關押一名涉嫌毒品交易的犯人，其身分是突尼西亞籍，年僅23歲的穆罕默德（Mohamed R），他原本在監獄中等待法院宣判刑期，今年1月2日，女友蘿拉（Laura R）赴監獄探視，兩人在會客結束後，在眾人面前吻別，離情依依，只是沒想到穆罕默德回到監獄寢室後，開始出現身體不適，獄友們更發現他出現精神異常的狀況，建議他向獄方求助，穆罕默德拒絕，隔日突然暴斃。

由於穆罕默德突然死亡太過離奇，經法醫解剖驗屍，發現穆罕默德死於急性毒品中毒引發的心臟驟停。檢警介入調查，後來揭穿蘿拉當天，竟把數公克安非他命放進鋁箔紙，並藏在舌下以便通過安檢，再以接吻方式將毒品傳遞給穆罕默德，沒想到穆罕默德誤吞整包毒品，隔日下午急救後仍不治死亡。

此事被揭發後，德國司法認為蘿拉涉嫌運毒、間接殺害男友，近期將審理論刑罰，不排除將她判處數年有期徒刑，及數萬罰款。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

