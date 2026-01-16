男團偶像爆「引誘人妻不倫」！遭告通姦今判決出爐 她喊：專心治療身心

記者王培驊／綜合報導

南韓團體UN出身的44歲歌手兼演員崔正元纏訟多年的不倫疑雲正式落幕，南韓大法院於15日駁回相關案件的上訴，判決確定崔正元不構成不倫行為，至此所有爭議畫下句點。根據韓媒《News1》報導，大法院當天駁回A女前夫B男所提出的上訴，並指出，上訴理由不符合《上訴審程序特例法》所規定的受理要件，因此不再進行實質審理，上訴費用亦全數由B男負擔。隨著判決定讞，崔正元與A女雙雙正式擺脫「不倫」指控。

44歲歌手兼演員崔正元。（圖／翻攝自韓網）

判決結果出爐後，A女也在社群平台發聲，曬出上訴書並表示，這是歷經4年多漫長等待後才等到的結果，直言自己終於走出被指控為不倫的陰影，並感謝外界一路以來的支持與鼓勵，透露將專心治療身體狀況、照顧孩子，好好生活。

這起事件可追溯至2023年1月，B男指控崔正元與其妻A女發生不正當關係，並對崔正元提起高達1億韓元（約新台幣230萬元）的損害賠償訴訟，相關指控一度引發高度關注。當時崔正元堅決否認不倫，強調兩人只是認識多年的「親近弟妹關係」，僅偶爾見面吃飯、關心近況，並無任何逾矩行為。

案件歷經多次審理，一審曾認定A女在婚姻存續期間對配偶說謊、與崔正元見面，判定婚姻破裂主要責任在A女，須賠償B男3000萬韓元。不過，二審高等法院推翻原判，認定崔正元與A女的關係不構成不正行為，並指出婚姻破裂主因在於丈夫長期展現的強迫與壓迫態度，最終改判A女免責。

B男不服二審結果提出上訴，最終遭大法院駁回，判決正式定讞。崔正元事後也公開表示，B男曾散布「上間男」等不實指控，甚至指使他人傳播「崔正元索取金錢、要求見面」等虛假內容，相關行為已在刑事案件中被認定構成名譽毀損教唆，B男也因此被判處300萬韓元罰金。

崔正元2000年以雙人男子團體UN出道，代表作包括〈海浪〉、〈禮物〉等歌曲，團體於2005年解散後，他轉向戲劇圈發展，演出《奇皇后》、《我的秘密飯店》、《前輩，那支口紅不要塗》等作品，近年因戲劇中多元角色設定而受到討論。

