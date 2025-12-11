男團偶像退伍走下坡！轉行「當計程車司機」求生 一天真實收入曝光

娛樂中心／綜合報導

泰憲近來轉行當小黃司機。（圖／翻攝自YouTube）

韓國團體ZE:A（帝國之子）是2010年推出的9人團體，當年紅透半邊天，但自2017年起全團員決定不續約，各自單飛，其中男星泰憲退伍之後演藝生涯走下坡，如今也轉行當計程車司機，並開設YouTube頻道分享生活。

泰憲本來經營中華料理餐廳，近來則轉行去開計程車，從曝光的畫面可以看到，泰憲跟客人聊起過往的演藝工作，他表示當藝人比較沒有自由，就連談戀愛也被禁止，不過現在的他「想做什麼就做什麼」，而泰憲也談到婚姻話題，透露目前還不打算結婚。

後續，泰憲在鏡頭前大方分享自己跑車一天的收入，透露大約賺了韓幣21萬7900元（約新台幣5096元），而當天也是他跑車首次收到小費的日子，事實上，ZE:A（帝國之子）單飛不解散後，成員各自在事業上有所發展，有人投入戲劇，有人則在主持方面闖出一片天。

泰憲過去是夯團偶像。（圖／翻攝自YouTube）

