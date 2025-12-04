男團前成員曝光「私會明日花綺羅細節」痛斥公司毀人生
日本前AV女優明日花綺羅和韓國男團THE BOYZ前成員周鶴年在今年6月私下聚會後，被爆出性交易，雖然雙方都否認，但周鶴年仍被退團，面對和經紀公司違約金訴訟今（4日）開庭，他也受訪談及聚會細節，表明公司此舉毀掉自己的人生，並強調自己沒有做錯事。
在周鶴年被經紀公司One Hundred Label退團，並要求賠償20億韓元（約新台幣4500萬元）的違約金，當時韓媒指出去年THE BOYZ轉簽One Hundred Label時，周鶴年拿了15億韓元（約新台幣3200萬元）簽約金，而在合約不到190天時間便出事解約，因此One Hundred Label索取的20億韓元（約新台幣4500萬元）中，12億3千萬韓元（約新台幣2600萬元）是簽約金，7億7千萬韓元（約新台幣1650萬元）才是求償金。
南韓男團THE BOYZ前成員周鶴年接受《Billboard》專訪。（圖／翻攝自周鶴年 IG）
如今隨著違約金的官司開庭，根據《Billboard》專訪報導，周鶴年明確還原當日和明日花綺羅聚會細節，他表示當時有許多朋友都在酒吧喝酒，其中就有一位已經引退5到7年的AV女優（明日花綺羅）。當時因為得知對方跨界進美容、化妝品產業十分成功，因此才會多聊了幾句，並指出自己身為一個成年人，在一場典型的成年人聚會中，喝醉也很正常。
而周鶴年指出被日媒《週刊文春》刊登的照片，是某位參與者未經同意下賣出，當時自己曾和經紀公司提前表明過照片可能外流的危機，但卻得到了一份「毀滅性條款」的雙方合作終止協議，他無力賠付天價賠償金拒簽而遭到提吿，也讓他懷疑爆料的資訊來源，表示：「我只告訴過公司內部，卻被外媒得知，這太明顯了。」
如今團員持續活動，周鶴年卻被迫退團並承受訴訟，因不斷增加的財務壓力而有失眠症狀，但他依舊強調自己並未做錯事情，不應該承擔賠償金，也希望藉由自己的狀況讓大家知道One Hundred Label的真面目，「這家公司並不會真正保護藝人，也不符合一間正當企業該有的樣子。如果我因沒做的事而輸掉官司，那未來這些公司也會繼續濫用這種方式。」
