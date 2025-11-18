男團廣州活動才被砍！ 日本「浪姐」美依禮芽北京開唱前急表態：支持一個中國

美依禮芽直呼中國是第二個家，強調「永遠支持一個中國」。翻攝微博@MARiA_GARNiDELiA

日本首相高市早苗日前表明若「台灣有事」危及到日本，且達「存亡危機事態」不排除出動自衛隊，讓中日關係陷緊張。曾參與《乘風2023》（浪姐4）的日本歌手MARiA（美依禮芽）週六將在北京開唱，今（18日）突在微博表態，強調「永遠支持一個中國」。

美依禮芽以一首破億神曲〈極樂淨土〉暴紅。翻攝微博@MARiA_GARNiDELiA

美依禮芽前年曾參與《浪姐4》，還在總決賽搶下第3名，在中國人氣頗旺，上週六才在微博曬出與五星紅旗的合照，嗨喊：「北京，我馬上要來了！」搶先為演唱會預熱。

僅在微博發布表態文

美依禮芽的表態文僅在微博發文，已吸引14.1萬人按讚。翻攝微博@MARiA_GARNiDELiA

美依禮芽今則在中日關係緊張之際，再度在微博發聲，寫道，「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍視的家人—我永遠支持一個中國」做出政治表態。

只是美依禮芽的表態文，並未在日本網友常用的社群平台X，以及IG中發布，不過中國網友已樂喊「最好的小美，永遠支持你」、「愛中國、愛小美」，該則貼文也一度衝上微博熱搜，已有14.1萬人按讚。

美依禮芽週六的演唱會找來汪東城及網路歌手Kingcat張金泰當嘉賓。翻攝微博@MARiA_GARNiDELiA

日男團JO1廣州活動突叫停

這波政治風波似乎已開始影響到演藝圈，日本男團JO1原定11月28日要在廣州舉辦見面會，昨主辦單位突然喊卡活動，發聲明表示，「原定在廣州ICC環貿天地舉辦的JO1 Fan Party（廣州），受不可抗力的影響將會取消舉辦。」讓許多粉絲大感錯愕。

日本男團JO1的粉絲活動已因「不可抗力」因素取消。翻攝微博@QQ音樂



