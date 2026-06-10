男團慘遭演算法遺忘...AcQUA源少年推新曲搞社群實驗 尷尬一刻曝光

【緯來新聞網】男團「AcQUA源少年」睽違兩年半，即將於6月17日推出全新熱血搖滾單曲〈猜你喜歡〉。在沉澱蓄力的期間，成員們於音樂、舞蹈、設計及企劃等領域深耕修練，在近日釋出的最新宣傳照中，他們更撕掉過往的稚嫩標籤，大膽挑戰極具質感的「新英倫龐克搖滾風」。造型上將率性皮革、硬挺丹寧與蘇格蘭格紋大膽撞色拼接，並融入做舊破壞感與金屬鏈條，在經典英倫紳士與現代街頭叛逆間找到完美平衡，以視覺的全面升級宣告他們在音樂與形象上的雙重蛻變。

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AcQUA源少年宣布將於6月17日推出睽違兩年半的全新單曲〈猜你喜歡〉。（圖／種子音樂提供）

成員們此次回歸最具團體代表性的青春熱血，並首度挑戰流行搖滾曲風，推出屬於這個世代的「演算法系友情BGM」。全新單曲〈猜你喜歡〉的靈感來源於數位時代的「演算法」，團員們想透過作品傳達，雖然現代關係的開端或許源自大數據的推播，但人與人之間互動的溫度，是任何冷冰冰的科技都無法取代的。為了呼應這個概念，成員們在作品發想初期更玩了一場超大膽的社群實驗——「隨機連線掛網」神祕企劃，化身同居室友在社群發文嘗試將路人吸引進線上會議室交流。



團員們在執行這場實驗時，現實卻骨感得讓大家集體崩潰。起初，團員們接連發布了4、5次文章，卻面臨「零人加入」的尷尬窘境，讓大家一度懷疑自己被降流量。所幸隨著調整發文策略後終於成功觸發演算法，吸引越來越多素不相識的路人隨機加入會議室熱烈交流。這段從「被演算法遺忘」到「與陌生人產生真實連結」的逆襲奇遇，不僅讓團員們深刻體會到數位時代的魔幻，更意外為此次的新作品注入了最真實的創作靈感。

AcQUA源少年首度挑戰流行搖滾曲風，推出屬於這個世代的「演算法系友情BGM」。（圖／種子音樂提供）

團員們在這次驚喜連連的社群實驗後，首度挑戰「全成員分工共創」，將沿途採集的感動內化為作品。由黃莑茗主導音樂核心，將青春熱血注入流行搖滾旋律中；李秉諭則共同編排舞蹈，用充滿互動性的設計展現團體色彩；盧佾暘發揮繪畫才華，親自為團員量身打造專屬形象IP；兼具演員身份的林毓家則負責設計社群實驗的連線腳本。這場面面俱到的強勢回歸，全新單曲〈猜你喜歡〉音源將於6月17日00:00於各大數位平台上架，MV則於同日19:00在YouTube官方頻道首播。

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