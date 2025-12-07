男團成員拍戲被導演「罵到哭」！強烈方式逼出哭戲 學會赤裸面對情緒

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

「新世代冠軍男團」F.F.O昨（6）日於台北舉辦「2025 F.F.O Hey , backpack Fanmeeting in Taipei」，此次演出獻給一直以來支持著他們的粉絲，更是他們迎來出道一週年的前夕。見面會過程充滿驚喜，不僅將唱跳、創作、團體遊戲一次端上台，同時設計驚喜橋段與粉絲近距離互動，從開場曲〈腦袋漂流記〉一路唱到安可〈水行拳〉，F.F.O火力全開，展現這一年來飛速成長的舞台魅力。

「新世代冠軍男團」F.F.O昨（6）日於台北舉辦「2025 F.F.O Hey , backpack Fanmeeting in Taipei」。（圖／FU Entertainment Ｘ DJB提供）

見面會從開場便以滿滿能量點燃現場情緒，F.F.O以〈腦袋漂流記〉驚喜登場，更首次唱跳〈你那麼可愛〉，輕快甜蜜的氛圍感染全場。現場也迎來粉絲最期待的主題舞台，「唱跳組」由彥旭與至琦組成，兩人以〈做我的初戀〉與〈對面的女孩看過來〉帶來活力十足的唱跳演出，「舞蹈組」的勝銘、加藤、小新則挑戰Cover韓國男團ENHYPEN〈No Doubt〉與CORTIS〈FaSHiON〉，展現團內最具爆發力的舞力，接著登場的「創作組」由鈞嘉與俊希帶來自創曲〈這算什麼〉。

出道將滿一年的F.F.O，也回顧這段期間的改變與成長。他們感受到一年的變化遠超出想像。其中跨足戲劇的鈞嘉與彥旭最有深刻感觸。鈞嘉坦言，拍戲讓他真正學會赤裸面對情緒，最難忘的是哭戲的挑戰，「導演為了讓我入戲，串通工作人員一起『罵』我，用比較強烈的方式把我推進情緒，最後也順利拍出那場最難的戲。」他說這成為他從偶像走向演員的震撼教育，如今的他更同步投入創作，逐漸找到自己的步調。

鈞嘉（左）坦言，拍戲時導演為了讓自己入戲，串通工作人員一起罵他。（圖／FU Entertainment Ｘ DJB提供）

彥旭也因戲劇而有所突破，他形容在拍戲前必須讓自己安靜、沈澱，與團體舞台的能量完全不同，「偶像是把光散發出去，但演戲卻是需要把自己抽離。」他笑說雖然和團員待在一起時反而更幼稚，但在拍戲時卻感受到全新的成長。

活動最後在成員的感性發言與安可曲〈水行拳〉中劃下句點。這首作品對F.F.O別具意義，最初是在《原子少年2》中與學長AcQUA源少年合作的特別舞台，原始編制僅由勝銘、小新、至琦三人演出。本次見面會則升級為七人版本，不僅重新錄音，也花了兩週重新排練舞蹈，只為將這份驚喜再次獻給「backpack」。F.F.O感謝「backpack」一直以來的支持，表示能與粉絲相聚，是成員們最珍惜的時刻，也預告將持續帶來更多驚喜舞台。





