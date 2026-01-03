男團成員神顏被官方認證！獲選「國寶級美貌」室友嘆：跟我不同級別

記者林汝珊／台北報導

NEXZ成員Yu（左起） 、Haru、So Geon、Tomoya、Yuki、Hyui、Seita。（圖／藝尚提供）

南韓JYP新生代男團 NEXZ 由6名日本成員、1位韓國成員組成，今（2日）來台，將為明日的演唱會準備，成員們笑說，雖然台北當天偏涼，但和首爾比起來根本算溫和，「一點都不覺得冷」，很快就適應。

NEXZ上月才來到高雄參加AAA頒獎典禮。（圖／藝尚提供）

NEXZ 上個月來到高雄參加AAA頒獎典禮，Hyui坦言準備了英文版感言，結果一站上台卻突然忘詞、整個卡住，沒想到粉絲反而覺得這樣的反應很可愛，讓他本人又感謝又感動。

NEXZ 也透露來台吃了壽喜燒，私下還跑去買珍珠奶茶和蛋撻，過程中甚至巧遇粉絲。事後得知自己買飲料、蛋撻的畫面竟然被拍到還登上新聞，成員們全都嚇了一跳，也再次感受到在台灣的人氣。

成員YU（後排左1）獲選「國寶級美貌」。（圖／藝尚提供）

值得一提的是，去年底日本公布2025國寶級美男排行榜，成員YU獲得前10名，對此YU表示比起名次，更希望能提升自己的自信感，在實力和舞台魅力上持續進步，讓自己真正配得上這樣的評價。Yuki則表示自己身為YU的室友，看到YU洗完澡走出來都會不禁感嘆「真的太帥了。」並笑說：「我跟他起床時候的狀態完全不一樣。」不過Tomoya 也不服輸，笑說：「我笑起來眼睛彎彎的，這部分我應該是不會輸的。」

