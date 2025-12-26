男團成員遭爆霸凌！263萬正妹YouTuber不忍了 哭揭「悲慘內幕」

記者陳宣如／綜合報導

南韓擁有263萬訂閱的知名大胃王YouTuber「nareum」（李音律）近日再度針對童年校園霸凌事件發聲。她指出，先前遭外界指涉的男團成員否認相關指控並揚言提告，但她重申自己「從未說過任何虛假內容，因此不會刪除影片」，並透過社群平台澄清，雖收到網友私訊稱有人已提交聲明要求刪影片或提告，但她並未散布不實訊息。此番回應隨即在網路引發討論，粉絲及網友關注雙方後續法律動向，也再次將焦點拉回她多年來公開的童年經歷與校園霸凌事件。

nareum自曝童年時期霸凌她的加害者，如今竟以「偶像身分」出道活動。（圖／翻攝自IG）

nareum回顧，事件發生於2003年，她就讀小學四年級七班，當時長期遭受網路文字辱罵與攻擊，來源為韓國線上社群平台Daum Cafe，名為「경싫모」。她表示，當年曾在導師主持下，與家長及社群成員進行官方面談，導師也指示關閉該社群，最終社群確實被封鎖。她強調，即便多年後平台已關閉，若具資料處理能力的人仍可追查相關紀錄。

nareum再度針對童年校園霸凌事件發聲。（圖／翻攝自IG）

nareum透露，童年經歷對她心理造成創傷，成年後更改姓名以減少觸發記憶，「每次被叫到名字時，那些記憶就會浮現，讓我感到畏縮」。她指出，如果對方因自己改名產生誤會而提出法律行動，她亦尊重法律程序，並承諾若自己在法律上有不當之處，會承擔相應責任。她同時預告，將持續透過影片向粉絲分享法律程序的最新進展。

針對過往校園霸凌指控，nareum強調自己站出來的目的並非打擊對方或要求其退出演藝圈，「我沒有要告發他，也沒有要讓他完蛋」，希望只是能得到一句正式道歉，為多年心結畫下句點。她也呼籲支持者，不要私下追查或指認加害者身分，以免造成新的傷害。

崔泰熊被指是加害者。（圖／翻攝自IG）

事件最初曝光後，部分網友依據nareum提供的線索，包括年齡、家鄉，以及曾參與《PRODUCE 101》第二季但未出道、後續以男團成員身分活動等條件，將矛頭指向男團BZ Boys成員崔泰熊（Taewoong）。對此，崔泰熊於24日透過法律代理人發表聲明，嚴正否認所有指控，強調學生時期「從未對任何人施加霸凌行為」，並稱網路上流傳的說法「屬於明確的虛假事實」，要求刪除相關影片與貼文，並將對散布不實資訊者採取法律行動。

隨著事件持續延燒，雙方說法各自堅持，法律程序也成為關注焦點。nareum表示，未來將持續透過社群平台更新事件進展，粉絲與網友則對事件後續發展保持高度關注。

崔泰熊發布律師聲明否認霸凌指控。（圖／翻攝自IG）

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

