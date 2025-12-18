男團拍MV驚見全裸歐洲人 FEniX強裝鎮定「心裡超尷尬」

【緯來新聞網】男團FEniX推出第三張全創作專輯《參》，在首波主打歌MV〈我就是無法失去你〉飛到距離台灣9千9百公里以外的南法之後，拍攝過程中也發生許多趣事，像是沙灘上有許多幾乎全裸的歐洲人日光浴，讓男孩們雖然表面淡定，其實心裡非常尷尬，不過表演結束後竟獲得現場熱烈掌聲，讓他們感受到歐洲人的友善與熱情，也成為難忘的拍攝經驗，而第二波主打〈Day Off〉繼續前往南法的安提貝、聖特羅佩拍攝。

FEniX歸出全新專輯《參》。（圖／華納音樂提供）

Day Off〉延續了上一張作品〈陷洞〉MV中的劇情線，他們飾演的五位各懷絕技「鳳凰特工」，在連晨翔與邱宇辰兩位富豪少爺的內鬥下，成功偷天換日一幅天價名畫後，隨即前往南法度假，這次的MV正是他們「放空」時刻的呈現。這首歌由MAX和承隆在創作營中完成，全曲講述一種「放空的浪漫」，不想當誰的誰、不想回訊息、不想被世界打擾，只想靜靜躺在床上、讓時間慢下來。

承隆（左起）、家齊、MAX、浦洋、峻廷飛南法拍攝MV。（圖／華納音樂提供）

值得一提的是，向來期待與歌迷近距離互動的FEniX，這次也帶來新年驚喜，正式宣布台北簽名會將於2026年1/25在台北市遠百信義A13北面廣場舉辦，接下來也確定將有高雄場簽名會。由於他們今年初在台中廣三SOGO百貨舉辦的《赫茲》專輯簽唱會，就因為全場的千名粉絲太熱情，讓男孩們簽名長達12小時才願意離去，並送上滿滿的感謝。

