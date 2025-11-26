男團振永被瘋狂女粉跟進廁所！私生飯從10樓陽台丟狗

男團B1A4出身振永，在劇中慘遭瘋狂粉絲尾隨到廁所。（中天娛樂台提供）

韓劇《回到20歲》改編自10年前的同名經典電影，電視劇版本增添更多元素，著重描繪韓國偶像出道過程的辛酸，一窺偶像當練習生時的生活，以及出道後要面對的種種考驗，其中，以偶像男團B1A4出身的振永，在劇中所飾演的「丹尼爾」曾是人氣組合的隊長，擅長作曲、製作等，後來因為另有隱情，而退居幕後成為娛樂公司的理事及天才製作人。

振永劇中在成為製作人前是人氣偶像，被瘋狂私生飯騷擾，不僅擅闖宿舍，還偷竊手機、非法複製、違反通訊法規，甚至查到他預訂的航班，還一路尾隨他至國外飯店，就在大家譴責這位惡意的跟蹤狂，在報警舉報後，卻出現大反轉，振永居然承認與跟蹤狂交往，甚至為此退出螢光幕，在這背後其實有著不為人知的內幕。

廣告 廣告

振永《回到20歲》展現精壯肌肉，一周六天泡在健身房成VIP。（中天娛樂台提供）

7年後原以為生活一切安然無恙的振永，再度遇見跟蹤狂，當被對方跟進廁所時，振永也回想起過往的恐怖遭遇，宛如「恐怖情人」的跟蹤狂，竟瘋狂的把另一半的寵物狗從10樓陽台摔下去，因此離婚回國。

振永在《回到20歲》除了展現精湛的演技，更大秀肌肉並受到好評，提到那場戲時，振永表示有看到觀眾的留言，大家的認可讓他感到相當自豪，更謙虛地說「拍攝燈光很好，所以拍出來的畫面也好」，而他也為了展現最佳狀態，在飲食和運動都下了不少苦功，「我攝取大量蛋白質，每週去健身房六次」，一開始是自主鍛鍊，但成果不如預期，於是決定請私人教練，「我開始每週六次請私人教練來上課，我在教練眼裡可是VIP」，他也表示演戲不僅僅只有演技重要，對於整個人物的塑造來貼近角色也是不可或缺，「演戲是一門需要認真對待的藝術」。

《回到20歲》改編自同名經典電影在台播出。（中天娛樂台提供）

而鄭知蘇在《回到20歲》飾演挑戰成為女團出道的練習生「吳杜莉」，為了要像偶像一樣擁有夢幻的身材，她吃了不少苦頭，「我很難控制體重，即使拍戲時不吃東西，還是很容易長胖」，不僅飲食控制，劇情裡更有練舞的體力戲，讓她相當吃不消，「因為要穿舞台服裝，我本來就吃得不多，拍這部戲的時候更是要吃得更少」。

對於這樣高強度的挑戰，讓她笑稱，「我真的沒辦法當偶像了」，對於偶像這個職業相當敬佩，而劇中跳舞的戲份考驗律動感及體力，鄭知蘇分享自己小學的時候曾是花式滑冰選手，「花式滑冰需要面部表情和肢體語言來進行表演」，當時的訓練也有助於她在演戲時所需的體能。《回到20歲》周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出。

更多中時新聞網報導

炎亞綸迎40歲 拒舌戰不怕受質疑

NBA》活塞克溜馬 13連勝平隊史紀錄

曾敬驊得獎猛噴淚自爆小名「愛哭欸」