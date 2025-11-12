男團消失15年再次合體演出！周杰倫驚喜現身祝賀 致敬組曲勾回憶
記者鄭尹翔／台北報導
睽違十五年，浪花兄弟（Darren邱凱偉、楊常青）於11月9日登上「武漢春浪20周年音樂節」舞台重磅合體，一登場立刻引爆全場歡呼。開場曲〈你是我的OK蹦〉前奏一下，全場瞬間大合唱，宛如大型KTV現場。兩人感性表示：「這一刻我們等了十五年，謝謝所有還記得浪花兄弟的朋友！」
Darren動情說：「聽到大家一起唱真的快哭出來，音樂不會老，浪花永遠不會退！」演出結束後，粉絲紛紛留言「青春回來了」、「浪花不老」，更有歌迷遠從台灣、香港、北京專程飛往武漢，只為見證這場青春重逢的奇蹟舞台。
這次不僅音樂合體，造型更展現巧思。兩人特別挑選英倫品牌ALLSAINTS皮外套作為基底，並以「浪花」為主題親手繪製獨一無二的服裝。Darren以抽象筆觸表現海浪與舞台燈光能量，象徵浪花精神不滅；常青則以細膩線條描繪海浪、日月與星辰，代表時間與友情的延續。
身兼「造型總監」的Darren更親自為常青搭配服裝，從內搭到鞋子、飾品都一手包辦。常青笑說：「原本以為撐不起來，結果上台後還蠻自在的。」Darren也透露，為了這次演出特別打造「浪人頭飾」，造型靈感來自海浪奔騰的意象，笑稱：「結果被兒子Travis問說『為什麼爸爸頭上有公雞』，真的超可愛。」
雖然久違登台略顯生澀，但兩人之間的默契仍在，對望與互補的畫面讓粉絲大讚：「浪花兄弟的感情真的沒變！」演出尾聲，他們特別演唱周杰倫經典組曲〈晴天〉、〈不能說的秘密〉、〈稻香〉與〈聽見下雨的聲音〉，向恩師兼好友周杰倫致敬。Darren感恩說：「謝謝杰倫一路相挺，沒有他就沒有浪花兄弟。」
周杰倫雖未能到場，仍驚喜錄製影片替兩人開場打氣，一登大螢幕全場驚呼連連，觀眾直喊「浪花三兄弟永遠不散！」，氣氛瞬間掀至最高點。
浪花兄弟的再合體不只是回憶殺，更是一段關於友情、音樂與時間的感動篇章。兩人笑說：「這次浪花再起，我們不會讓浪退太久！」並預告未來將持續創作與演出，讓「浪花精神」繼續延伸。
