男團澳門演出「前一天突喊卡」！疑隊內多為日本人 公司曝：有突發意外

娛樂中心／綜合報導

NEXZ前陣子剛來台開演唱會。（圖／藝尚提供）

JYP娛樂新生代國際男團NEXZ原定於1月17、18日一連兩天在澳門舉辦《NEXZ SPECIAL CONCERT IN MACAO》，門票甚至因銷售熱烈加開場次，未料卻在演出前一天（16日）上午無預警宣布全數取消，突如其來的消息讓大批已經訂好機票、住宿的粉絲措手不及，也迅速在中網掀起激烈討論。

JYP娛樂透過官方微博發布聲明表示，為確保演唱會順利舉辦，公司與主辦方已盡最大努力推進各項籌備工作，但「因突發意外狀況，已無法按原定計畫舉行演出」，並向長久期待的粉絲致歉，承諾門票將全額退款。公告中並未說明具體取消原因，僅強調屬於「限制性狀況下的臨時決定」。

廣告 廣告

NEXZ澳門場演唱會被迫取消。（圖／讀者提供）

NEXZ被視為JYP繼Stray Kids後力推的新世代男團，2024年陸續在韓國、日本出道，目前正進行首次亞洲特別巡演。月初他們才剛在台北台大體育館舉辦演唱會，吸引約2000名粉絲到場，還特別準備周興哲〈永不失聯的愛〉作為台北場彩蛋，留下不錯口碑。此次澳門場原本被視為巡演重點之一，卻在演出前夕喊卡，落差之大也讓粉絲難以接受。

值得注意的是，NEXZ全團7名成員中有6人為日本籍，僅SO GEON雖出生於日本，但為韓國國籍。由於近年中網對日本藝人、相關活動態度趨於敏感，消息曝光後，不少中國網友隨即將此次取消與成員國籍背景聯想在一起，質疑是否涉及「不可說的原因」，但相關推測目前均未獲官方證實。

公告發布後，大量粉絲湧入留言區表達不滿與崩潰情緒，有人直言「那麼多粉絲提前訂機票酒店，準備應援物，這些損失誰來賠」、「突發什麼了？有多突然才能在前一天才通知」、「既然知道可能會有問題，為什麼不早點說？」也有粉絲氣憤反問：「第一天知道他們是日本人嗎？」更有人哀嘆，「粉絲都已經出發到澳門了，機酒溢價、訂製應援物的隱形消費，最後只能自己吞」。

部分網友則聯想到近期多起日方藝人於中國、港澳地區活動臨時取消的案例，包含日本聲優歌手水樹奈奈日前宣布取消上海演唱會，再度引發外界關注相關風向是否正在收緊。儘管目前NEXZ澳門場取消原因仍停留在官方所稱的「突發狀況」，但在資訊未明的情況下，各種揣測已在網路持續延燒。

更多三立新聞網報導

辛芷蕾遭前經紀人控拋棄！她解約秒剪短髮 首度開口提內幕：當年太決絕

中國女星出事！全平台帳號遭管控「禁止關注」 陸網瘋猜：恐有監管介入

蕾菈離開反骨當老闆！擴編團隊徵才「福利超多」 她承諾喊：加薪是常態

男團偶像爆「引誘人妻不倫」！遭告通姦今判決出爐 她喊：專心治療身心

