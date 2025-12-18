男團直擊「全裸日光浴」現場 表面淡定內心超尷尬

FEniX新歌〈Day Off〉，MV遠赴南法安提貝與聖特羅佩取景。（圖／華納音樂提供）

男團FEniX推出新專輯《參》，第二波主打歌〈Day Off〉由MAX和承隆在創作營中完成，全曲講述一種「放空的浪漫」，不想當誰的誰、不想回訊息、不想被世界打擾，只想靜靜躺在床上、讓時間慢下來。這樣的「休息」不是逃避，而是在疲憊之中重新找回自我節奏的自由，也希望鼓勵粉絲們能夠偶爾給自己一天喘息的時間，也許會因此更靠近愛。

新歌MV的主要取景地選在南法最具度假氛圍的安提貝與聖特羅佩，他們在海邊拍攝舞蹈畫面，慵懶曲風搭配略帶性感的舞步，在夕陽餘暉下展現出唯美又自由的氣息。拍攝過程中也發生許多趣事，像是沙灘上有許多幾乎全裸的歐洲人日光浴，讓男孩們雖然表面淡定，其實心裡非常尷尬，不過表演結束後竟獲得現場熱烈掌聲，讓他們感受到歐洲人的友善與熱情，也成為難忘的拍攝經驗。

廣告 廣告

此外，MV也延續〈陷洞〉中的劇情線，FEniX飾演的五位各懷絕技「鳳凰特工」，在連晨翔與邱宇辰兩位富豪少爺的內鬥下，成功偷天換日一幅天價名畫後，隨即前往南法度假。MV最後，連晨翔透過手機畫面「雲端客串」，指派下一個任務，讓他們的假期不得不無奈畫下句點，也為整支MV增添趣味。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

只需手機嗶一下取包裹！超商雙雄推「數位憑證皮夾」 忘帶證件也能領

爺爺堅持買咖啡遭拒！超商店員謊稱「賣完了」原因曝 網讚：好溫柔

酒駕撞死女23歲清潔員！香酥鴨老闆惡行遭起底 「偷滷味技術」法院打人