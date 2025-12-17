男團隊長摔傷嚇壞粉絲 無預警宣布入伍「抽到海軍陸戰隊」

728 SEVENTOEIGHT舉辦同樂會與粉絲共度美好時間。（圖／天空娛樂提供）

男團728 SEVENTOEIGHT趁著歲末年終，在北中南三地開趴陪粉絲提前狂歡，日前在首站高雄場，團員們化身「聖誕小精靈」，把整場同樂會變成「耶誕禮物派對」寵粉。而隊長麒文在籌備期間因不慎摔倒導致下背肌挫傷，讓原訂於11月22日舉辦的台中場不得不順延至明年1月8日。麒文也第一時間向粉絲致歉，表示目前正積極復健中，「真的很抱歉讓大家擔心，也帶來不便，受傷當下其實很不安，因為一開始沒辦法參與團體排練，但團員們給了我很多信心與照顧，讓我感受到滿滿的愛。」

即便身體尚在恢復期，麒文仍不忘以隊長身分叮嚀大家要顧好身體與心理狀態，展現責任感，而團員們也輪番化身「最佳後援」，美祥M直言比起演出進度，更在意麒文是否能安心休養，甚至主動幫忙搬重物、攙扶行走；EXXI义翔則表示大家在訓練與生活上彼此提醒、分擔，調整排練強度，只求全員健康完成每一場演出；學駿更暖心強調「舞台可以等，但成員的健康不能賭」。

JAGGER柏佑補充：「目前麒文狀況已明顯好轉，團隊也適度調整隊形與演出內容。」D’OM則當起「貼心忙內」全程緊盯麒文在訓練時的一舉一動，擔心他冰敷太過刺激，還特別準備退熱貼以備不時之需。團員們因為隊長麒文受傷反而更激起團魂凝聚向心力一同共患難，患難與共的過程，可說展現舞台背後最真摯的兄弟情誼。

728 SEVENTOEIGHT兩位成員宣布明年入伍。（圖／天空娛樂提供）

而高雄場上驚喜連發的728 SEVENTOEIGHT，在粉絲同樂會尾聲竟無預警拋出震撼級「終極彩蛋」，讓現場氣氛瞬間翻轉，原來麒文及美祥M正式宣布將於明年上半年當兵去。麒文透露當兵一事其實已與公司討論許久，「這是一定要履行的義務，也是人生的一段過程。」他更分享自己抽籤時意外成「神之手」，笑說：「我是第三個抽，沒想到竟然抽中『海軍陸戰隊』！」他坦言當下回過神後整個人嚇歪，「後來轉念開始期待，我想應該會成為一段難忘的人生經歷。」

至於抽到陸軍的美祥M原本就對當兵充滿好奇，儘管將暫別舞台履行兵役讓粉絲不捨，他特別現場安撫歌迷，「我們會照顧好自己，好好沉澱，回來一定帶著全新的面貌再見大家。」提及入伍前的準備，早已密謀要給團員驚喜的麒文偷偷爆料：「我打算讓團員操刀剃光頭，當作幫我送行的禮物！」寵粉的美祥M則表示：「會先準備好『想念 EECH 的心』！也趁著最近休息空檔跟當過兵的朋友討教取經，增加安全感。」

