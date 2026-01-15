男團黑旋風發片 吳宗憲、陳美鳳力挺加持

記者王丹荷／綜合報導

成軍超過10年，由杜家慶、杜紹穎組成的原住民開心男團「黑旋風」，日前舉辦全新創作專輯《Just 杜 it》發表會，綜藝天王吳宗憲特別以影片方式隔空送上祝福，原來專輯名稱正源自吳宗憲的幽默靈感；綜藝天后陳美鳳也祝福黑旋風：「流量爆棚圈粉無數，大紅大紫。」原來黑旋風以前曾與陳美鳳多次同台演出，因此有好交情。

吳宗憲曾笑稱專輯名稱可以叫「杜男兄弟」或「杜過難關」，讓黑旋風自嘲「怎麼愈聽愈可憐」。最終2人結合共同姓氏「杜」，誕生出《Just 杜 it》，象徵1張真正從自己出發、勇敢行動的作品，也呼應他們一路走來的音樂態度，不是準備好了才出發，而是出發了才慢慢準備好。

《Just 杜 it》是關於「開始」的專輯，記錄黑旋風10年來在演藝圈打拼的成長、掙扎與選擇。其中歌曲〈KAMA 父親〉被形容為「寫給爸爸的1封信」，在錄製過程中，杜家慶數度情緒潰堤，一度因落淚而中斷錄音。歌曲開頭特別收錄父親多年前演奏的口琴片段，巧合的是旋律調性與節拍竟與歌曲完全契合，讓他感嘆彷彿一切早已命中注定。

新專輯也獲得演藝圈好友們力挺，包括金曲歌王王宏恩、黃仲崑與兒子黃遠，以及梁文音等齊聚送上祝福。黃遠笑說自己是黑旋風的「好露友」，常常一起露營，杜紹穎也打趣表示，跟黃遠露營非常輕鬆，因為「什麼東西都不用準備。」梁文音則感性分享，與黑旋風相識已超過10年，情誼深厚；王宏恩在旁補充，梁文音當年正是參加他所擔任評審的選拔比賽出道，而黑旋風又是梁文音的後輩，3組人馬同台，被笑稱是「音樂三代同堂」。

杜紹穎在專輯中全程擔任爵士鼓演奏，出道以來多以手鼓（金盃鼓）為主的他，為了這次錄音重新拾起多年未碰的鼓棒，錄音前一度壓力大到想放棄，所幸最終成品獲得樂手老師一致肯定。專輯共收錄8首歌曲，橫跨流行、節奏、抒情與母語創作，從家族、文化到自我對話，記錄黑旋風一步步走到現在的真實狀態。這也是黑旋風首次全程親自操刀製作的專輯，1張「製作過程很累、卻最靠近他們真實樣貌」的作品，獻給每一位正在努力生活的人。

黑旋風以真摯歌聲唱出10年來的心路歷程。（壹貳叁玖娛樂有限公司提供）

吳宗憲隔空送祝福，力挺黑旋風新專輯。（壹貳叁玖娛樂有限公司提供）

王宏恩（中）站台相挺，與黑旋風同台合唱。（壹貳叁玖娛樂有限公司提供）

黃仲崑（左）、黃遠（右）父子檔出席力挺黑旋風。（壹貳叁玖娛樂有限公司提供）