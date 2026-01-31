男團&TEAM來台演出 王奕翔推薦台式早餐

（中央社記者王心妤台北31日電）男團&TEAM將在「超級巨星紅白藝能大賞」演出，今天出席記者會。台灣成員王奕翔（NICHOLAS）表示，除了全力演出，也想「推薦家鄉特別的味道」，打算帶其他團員吃台式早餐。

&TEAM今天出席活動，成員們以中文祝賀大家「新年快樂，恭喜發財。」王奕翔則接著說，「心想事成，馬年行大運。」

王奕翔上次帶成員們回家吃爸媽準備的菜，這次想帶他們體驗台灣早餐文化，「日本、韓國沒有這麼特別的文化，吃蛋餅、鐵板麵，他們應該會喜歡。成員很愛吃，不會很挑，最喜歡蘑菇麵、黑胡椒麵，有吃過類似的，想推薦我們家鄉特別的味道。」

廣告 廣告

此外，王奕翔也想推薦媽媽煮的貢丸湯，想再邀成員們到家中作客。

&TEAM成員K、EJ此次未參與演出，成員FUMA表示，雖然這次僅有7個人，「但可以來到王奕翔出生的家鄉表演很榮幸，雖然我們有很多粉絲，但也有很多人不認識我們，希望把我們的魅力帶給大家。」

王奕翔也說，「我們會加油的。」並表示很開心回到家鄉演出，雖然沒有全員到齊，仍會盡全力呈現最佳表演。（編輯：吳素柔）1150131