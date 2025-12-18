男團728與粉絲同樂 麒文抽中海軍陸戰隊將入伍

（中央社記者王心妤台北18日電）男團728 SEVENTOEIGHT歲末在北中南先跟粉絲跨年，隊長麒文和成員美祥選在高雄場活動宣布明年上半年將入伍，麒文抽中海軍陸戰隊，他笑說一定會有段難忘的人生經驗。

此次演出，728 SEVENTOEIGHT除了演唱團體作品，也選唱耶誕歌曲Last Christmas，愛狗的他們特別將演唱會結合公益，將門票部分收入捐給流浪動物之家，還有成員自掏腰包加碼捐款。

高雄場活動上，麒文和美祥宣布將入伍。麒文透過經紀公司表示，「這是一定要履行的義務，也是人生的一段過程。」他自嘲第3個抽籤仍抽到海軍陸戰隊，根本是「神之手」，心情從一開始的忐忑到最後放心，期待能成為一段難忘的人生經歷，就連剃頭都希望讓團員操刀，當作給他的祝福。

雖然將入伍4個月，麒文和美祥表示，會在軍中調整個人狀態，粉絲不需要擔心，他們很快就能用更成熟的樣子跟大家見面。（編輯：張雅淨）1141218