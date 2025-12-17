男團728 SEVENTOEIGHT不閃兵！他抽中「海軍陸戰隊」嚇呆

男團728 SEVENTOEIGHT上週在高雄舉辦聖誕粉絲同樂會。（圖／天空娛樂提供）





男團728 SEVENTOEIGHT於歲末年終之際，在全台三地舉辦「聖誕粉絲同樂會」，首站高雄場於上週日率先登場。六位成員化身「聖誕小精靈」，將現場打造成一場「耶誕禮物派對」，祭出五大限定驚喜寵愛粉絲，包括翻唱經典耶誕歌曲〈Last Christmas〉、首次以小分隊形式進行對抗表演，並透過近距離互動遊戲送出親手準備的紀念小物。此外，團體結合自身吉祥物「狗狗」主題，推出公益企劃，將部分門票收入捐助流浪動物，與粉絲一同傳遞溫暖。活動尾聲，728 SEVENTOEIGHT更無預警公布隊長麒文與成員美祥將於明年上半年入伍的震撼消息，為這場見面會增添了甜蜜、成長與承諾的深遠意義。

廣告 廣告

為本次聖誕粉絲同樂會，728 SEVENTOEIGHT成員耗時兩個月親手參與節目發想，將現場打造成一場2025年終總成果發表。隊長麒文更在籌備期間，因練習不慎導致下背肌挫傷，使得原訂於11月22日舉辦的台中場次不得不順延至明年1月18日，麒文第一時間向粉絲致歉，並透露目前正積極復健，他表示：「真的很抱歉讓大家擔心，也帶來不便，受傷當下其實很不安，因為一開始沒辦法參與團體排練，但團員們給了我很多信心與照顧，讓我感受到滿滿的愛。」

728 SEVENTOEIGHT親自參與同樂會籌備。（圖／天空娛樂提供）

728 SEVENTOEIGHT親自參與同樂會籌備。（圖／天空娛樂提供）

在高雄場粉絲同樂會的尾聲，728 SEVENTOEIGHT無預警拋出震撼級「終極彩蛋」，瞬間翻轉現場氣氛。隊長麒文與成員美祥M藉著與粉絲團聚的機會，正式宣布將於明年上半年入伍服役。麒文透露，從軍一事已與公司討論許久，他認為「這是一定要履行的義務，也是人生的一段過程。」他更分享自己抽籤時意外成為「神之手」，「我是第三個抽，沒想到竟然抽中『海軍陸戰隊』！」

麒文坦言當下回過神後整個人嚇呆，但隨後轉念開始期待，認為這將會是一段難忘的人生經歷。至於抽到陸軍的美祥M，原本就對當兵充滿好奇，儘管將暫別舞台履行兵役讓粉絲感到不捨，他仍特別安撫歌迷：「我們會照顧好自己，好好沉澱，回來一定帶著全新的面貌再見大家。」提及入伍前的準備，隊長麒文密謀給團員驚喜，偷偷爆料：「我打算讓團員操刀剃光頭，當作幫我送行的禮物！」寵粉的美祥M則表示：「會先準備好『想念粉絲的心』！也趁著最近休息空檔跟當過兵的朋友討教取經，增加安全感。」將於明年入伍服役四個月的兩人更一致向粉絲喊話：「不用擔心，我們很快就回來！」並承諾未來將以更成熟、更有力量的姿態，重回舞台與粉絲再次相見。



【更多東森娛樂報導】

●「民歌教父」楊弦辭世！丁曉雯曬照送別：民歌因您大放異彩

●蕭敬騰岳父病逝！Summer再發聲「會適應的」惹鼻酸

●黃鐙輝認負債8位數！每月開銷近30萬 曝沈玉琳近況

