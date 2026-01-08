男團CORTIS來了！8組韓團晚間專機抵台 桃機現場湧入大批粉絲守候

娛樂中心／綜合報導

人氣男團CORTIS步出桃機成員抵達，包括成員趙雨凡

人氣男團CORTIS步出桃機成員抵達。

南韓年度盛大頒獎典禮金唱片（The 40th Golden Disc Awards，簡稱GDA）本屆迎來40週年，更移師在容納4萬人的台北大巨蛋舉辦，於1月10日盛大展開。許多韓團於今（8）日陸續出發來台，除了男女混合團體ALLDAY PROJECT與大勢女團LE SSERAFIM已經抵達外，晚間最先出來的男團TWS也從桃機搭乘專機，自寰宇商務中心抵達台灣。

女團現身

男團TWS最先踏上專車步出機場。

稍早BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、ZEROBASEONE也將陸續現身，接著MONSTA X、IZNA、KiiiKiii 、 ENHYPEN以及近期最夯的男團CORTIS也抵達，共8組團體，外頭瞬間湧入大批粉絲守候。

廣告 廣告

而不少無法到機場等候的粉絲，則是在大巨蛋外聽彩排漏音，而這波韓流熱潮也將為周邊店家帶來商機，包括因IVE人氣成員張員瑛爆紅的全糖冬瓜檸檬，以及火鍋店以及港式茶飲等皆紛紛開始備戰。

更多三立新聞網報導

啦啦隊女孩搭小黃遇驚魂！詭異司機碎念「埋骨法術」想下車還反鎖門

國際影后張曼玉傳將參戰《浪姐7》遊說半年、量身客製舞台 影迷全嗨翻

蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師

TWICE維密超辣寫真照公開！子瑜全新內衣照曝光 Momo豐滿尺度藏不住

