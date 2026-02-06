男團F.F.O合體ARKis 3月高雄舉辦粉絲見面會

記者周毓洵／臺北報導

2025年事業全面起飛的人氣男團F.F.O與ARKis宣布聯手南下高雄，將於3月1日登上「後台Backstage Live」舉辦《The Uncharted Realm》見面會，消息一出立刻掀起粉絲熱議。這不僅是兩團首度在高雄合體演出，更是F.F.O鈞嘉與 ARKis東翰兩位「高雄之子」返鄉站上舞台的重要時刻。本次見面會將於2月10日晚間7點於拓元售票系統開賣雙場聯動套票，2月11日開放單場購票。

首度回到港都演出，F.F.O成員心情格外激動。身為在地高雄人的鈞嘉直言：「真的超級開心，可以回到老家表演，很期待讓高雄的朋友看到我的成長。」俊希也分享，創作歌曲首次公開演唱帶來的成就感至今難忘，並預告這次將準備不同以往的舞台內容；至琦則心繫南部粉絲，表示期待再次感受台下滿滿熱情，展現對高雄演出的高度期待。

ARKis同樣火力全開迎戰南臺灣，成員們齊聲期待新歌首演。雁凱笑說南部活動不多，每次都特別興奮，也幽默祈禱「希望這次不要再有鬼臉大作戰」；同為高雄人的東翰則形容返鄉心情是「開心又緊張並存」，承諾會帶來更進化的舞台表現。Alex 也補充，希望彌補北場遺憾，與中南部粉絲留下難忘回憶。

聊到農曆新年，男孩們秒變「過年代表」。F.F.O的加藤計畫和朋友打牌，彥旭則打算出國放鬆，也不忘想念阿嬤料理；ARKis的彫秦分享刮刮樂戰績，Mikey 最期待家鄉味，而李定更自爆過年常當莊家，紅包錢發到最後全數回流，引來全場笑聲。

ARKis成員Vin（上排左起）、雁凱、李定、崇峻（下排左）、東翰、Alex、Mikey、彫秦，為高雄見面會全力備戰，同樣來自高雄的東翰（下左2）期待帶來更進化的舞台表現。（FU Entertainment X DJB提供）

F.F.O成員至琦（上排左起）、彥旭、鈞嘉、俊希、勝銘（下排左起）、小新、加藤琉士，分享回到港都演出的感動心情，高雄子弟鈞嘉（上右2）直呼返鄉站上舞台意義非凡。（FU Entertainment X DJB提供）