男團F.F.O拍MV躺手術台！成員不聽勸「沒花錢消災」超慘下場曝光

記者徐珮華／台北報導

男團「F.F.O」日前舉辦〈你那麼可愛〉數位單曲紀念握手會，現場帶來〈你那麼可愛〉、〈大丈夫〉、〈管不住自己〉等表演，其中彥旭還加碼跨年舞台Intro舞蹈，讓現場Backpack們（F.F.O粉絲名）大飽眼福。俊希則分享MV中化身被科學家製造體驗愛的機器人，原本因為失敗而準備被報廢，沒想到照到月光後獲得人性，也學會了愛。

「F.F.O」〈你那麼可愛〉數位單曲紀念握手會。（圖／So-net提供）

小新透露與彥旭拍攝〈你那麼可愛〉MV開頭躺在手術台的畫面後，工作人員給他們一人50元，叮嚀一定要花掉消災，結果彥旭沒花完，長了一顆超大的針眼。至琦則分享MV拍攝讓他體驗到被人拖走，是平常體會不到的經驗。3人特別表演在MV中的可愛表情，但小新卻自己爆料：「我不知道自己有做表情欸！」

回憶不久前登上嘉義與台南跨年舞台，鈞嘉率先分享首次接連兩場大舞台，趕場經驗很特別；加藤也表示為了跨年舞台，勝銘特別將Dance Break全新編舞；俊希則爆料彥旭把台南後台的餐點當Buffet在吃。前一天剛錄製完紅白除夕特別節目，勝銘也請大家記得準時收看，並預告：「這次有跟大前輩的合作舞台！」

「F.F.O」〈你那麼可愛〉數位單曲紀念握手會。（圖／So-net提供）

握手會前的舞台環節，F.F.O賣力演出多首歌曲，並藉著空檔詢問粉絲期待下次表演哪首歌，沒想到〈熊心豹子膽〉、〈愛情NPC〉大受歡迎，讓F.F.O答應下次會認真考慮。而〈你那麼可愛〉MV目前來到163萬觀看，成員們也向粉絲們許願：「希望可以有第一支破200萬觀看的MV！」

