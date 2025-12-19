男團FEniX赴南法拍MV 拍攝封面遇雨天卻有小確幸

（中央社記者王心妤台北19日電）男團FEniX近日推出新專輯「參」，唱片公司花新台幣500萬元赴南法拍MV。FEniX分享，拍攝當天正好遇見整趟旅程唯一的雨天，不過拍攝最重要的封面時正好雨停，成為小確幸。

此次赴南法除了拍攝MV，團隊也選在義大利村莊甜水鎮拍攝照片，此地也是畫家莫內曾畫出的主場景，FEniX拍攝過程不斷被街景的美所震撼。團員笑說，拍攝日正好是整趟旅程唯一的雨天，原本擔心影響拍攝，看完成果卻發現跟莫內的畫作氛圍更加接近，加上拍攝封面的那10分鐘正好雨停，讓他們直呼神奇。

廣告 廣告

FEniX分享，另一首歌曲Day Off選在南法度假風情濃的海邊拍攝，當時需要在海灘漫步，但鏡頭外有許多當地人全裸曬日光浴，加上拍攝結束後，不少民眾給予熱情掌聲，都讓他們害羞不已。

FEniX也宣布將於明年1月25日在台北信義區舉辦簽名會，高雄場消息則陸續公布。（編輯：張雅淨）1141219