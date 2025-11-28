男團MIRROR不出席MAMA 港網友「沒心情看」爆送票潮

香港大埔宏福苑26日發生火災，許多藝人轉發相關急難救助訊息，甚至出錢出力，截至28日上午已有94死逾70傷。而Mnet主辦的MAMA典禮（Mnet Asia Music Awards） 今(11/28)、明(11/29)在香港啟德主場館舉行，衝擊最大。昨主辦單位表示會依計畫舉行，但取消星光大道部分，典禮採莊重儀式，受邀的香港男團MIRROR昨確認不會出席，心與災民們同在。

將在今、明兩天舉行的MAMA是韓國娛樂圈一年一度的盛事，每年都會選在海外舉行，如今遇上大浦火災，昨主辦單位確認會繼續舉行改採莊嚴、肅穆的形式舉行，舞台特效部分會重新評估，避免跟火有關，可能會加入哀悼環節，正在討論如縮短演出時長等方案。

而昨韓媒《JTBC》報導，舉行MAMA典禮的啟德體育場距離出事的宏福苑大樓約20公里，火災發生後，許多華語藝人都發文哀悼，受邀的巨星周潤發、楊紫瓊被推論不會出席，但當事人未對此正式回應，主辦單位聲明也沒提及；擁有12位成員的男團MIRROR則正式宣布不會出席：「鑒於大埔宏福苑不幸的火災事故，團隊帶着沉重心情慎重考慮後，決定MIRROR將不會參與MAMA頒獎典禮2025演出。」

MIRROR經紀公司MakerVille指出：「沉痛哀悼因火災而不幸離世的人士，衷心向傷者及所有受影響人士致以最深切的慰問，祝願救援工作順利進行。團隊亦向受影響的觀眾表示由衷歉意，感謝大家的諒解。」另外，據《香港01》報導，有部分握有MAMA門票的網友，這幾天在社群平台表示：「香港火情揪心，MAMA門票送粉絲。」表示自己是土生土長的香港人，大埔大火是他這輩子看到最嚴重的香港事故，「原訂去看11.29香港MAMA演唱會的票，現在完全沒心情前往，一張門票免費送給粉絲。」引發一陣送票潮。

