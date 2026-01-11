男團Ozone要去當兵了！簽唱會上直接剃頭照樣帥

Ozone舉辦簽唱會，接下來團員們將陸續入伍當兵。（圖／小娛樂）

男團Ozone今（11）日舉辦「我愛你們」簽唱會，是即將入伍服役的他們最後一次公開合體演出，首位入伍的煥鈞許願能在粉絲面前剃頭，現場大家滿足他的願望，只見粉絲大喊：「還是很帥！」成員更是爭相搶摸煥鈞的新造型，煥鈞也開心說：「願望成真很開心，有點快要去當兵的真實感了！」

隊長祖安說：「目前平常心等待入伍，在這段時間裡不斷準備一些新作品，儘量讓粉絲們不會有軍白期的感受。」哲言說：「現在很期待，換個想法，是讓自己有四個月的時間好好沉澱，鍛鍊身體，相信回來後可以帶來更不一樣的音樂作品。」子翔也表示期待，「終於能在這麼緊湊的工作中休息一下，期待回來後能有不同的展現。」佳辰也說：「說真的有期待也有不捨，但更多的是提醒自己要好好把這段時間過完，好好感受。入伍前會盡量把想做的事情完成，希望能帶著更成熟的自己回來跟大家見面。」

煥鈞現場讓團員和粉絲幫忙剃頭。（圖／小娛樂）

免役的成員文廷則說：「像看著潑出去的水一樣，帶著一點不捨，更希望他們一切平安順利。希望他們回來時都變得像綠巨人浩克一樣壯碩，可以把我抬起來轉，這樣以後演唱會或表演，就可以一起做特技演出了。」他會抱著祝福等大家歸隊，「這段期間也會好好完成接下來的作品、活動，會帶著五個人的力量一起努力。」

文廷更貼心準備了「入伍包」，包包內放了透明防水拉鍊袋、牙刷套組、迷彩排汗內衣、鋼杯、營養口糧等入伍必備品，讓成員直呼太貼心。但文廷打趣表示，自己一時手誤，不小心買錯免洗褲的尺寸，只買到一個L號，其他四個都是M號，讓五位成員搞笑展開守護尺寸的攻防大戰。

團員們搶摸煥鈞的寸頭。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導