男團Saturnday升級6人團！團員曝最大變化：有種驚喜感

新生代男團Saturnday日前受邀擔任香氛品牌一日店長，吸引不少粉絲到場支持。成員們也透露了今年團體升級為六人團後的最大變化。

新生代男團 Saturnday 日前受邀擔任香氛品牌一日店長。左起為小潘﹑凱杰﹑立杰﹑新民﹑峻瑋及水豐。 （圖／ S.EROS 提供）

成員峻瑋分享，團體變為六人後整體氛圍更加立體，「以前比較像三、四個人互相補位，但現在六個人每個人在音色、舞蹈能量、個性上都有很明確的色彩，湊在一起反而更平衡。尤其多人一起排隊形或拍團體內容時，會有一種『原來Saturnday可以長成這樣啊』的驚喜感。現在的氛圍更熱鬧也更穩定！」

峻瑋也用香味比喻如今的Saturnday：「我會形容是柑橘木質調，一開始是甜甜的果香，中段帶著辛苦堆疊的能量，最後是六人完整體後的沈穩質感。」至於誰最愛噴香水？峻瑋笑說：「一定是立杰或水豐，他們兩個是噴香水才會有安全感的人！」

Saturnday成員們 透露了今年團體升級為六人團後的最大變化。 （圖／ S.EROS 提供）

成員水豐也分享，大家私下相處得跟舞台上一樣自然，雖然行程很滿，但只要時間對得上，就會一起吃飯或去團員家聊天。他笑說團內的默契是「不用特別說什麼，也大概知道彼此在想什麼」，有人開始講幹話、有人模仿、有人唱歌，六人就會自動接上去，那種頻率對到的感覺讓彼此很自在。

人氣持續攀升的Saturnday，確定今年跨年將於南投舞台與粉絲見面，小潘透露最想與同門學長U:NUS合作，不論是舞台或音樂都充滿期待。凱杰則表示，團體對戲劇、綜藝、創作等跨界領域都抱持高度興趣：「敬請期待，我們非常樂意挑戰不同領域，期待呈現更多樣的面貌給粉絲朋友們。」此外，成員們也提到近期正投入練舞、錄音與團體內容拍攝，希望在2025帶來更多新作品與不同風格的呈現。

成員凱杰近距離寵粉與歌迷互動。 （圖／ S.EROS 提供）

