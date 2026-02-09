男土地重劃陳情未果衝北捷縱火 中市府：尊重司法判決

台北市 / 綜合報導

在台北捷運站連續縱火的曾姓男子，希望外界關注台中神岡大夫第的重劃案，曾姓男子過去多次在重劃說明會表達不滿及反對，在當時受委託的辯護律師也說，當年部分人士強硬闖關讓人實在看不下去！對此台中市政府發聲明強調，地主跟重劃會之間屬於私權爭議，應由民事訴訟解決，市政府尊重司法判決絕不偏頗。但這個案件在法院纏訟好多年了，自救會跟重劃會依舊對立。

曾姓男子說：「好啦，我們沒有利益對不對，你承認嗎？承認我們沒有利益嗎。」站在台前大聲跟重劃會理事長槓上，他就是昨(8)日在北捷，犯下縱火案的曾姓男子，這段影像是多年前，在台中神岡招開的大夫第重劃說明會，不只這一次，10多年來曾姓男子身為自救會會長，堅持反對大夫第土地重劃，但重劃會依然強行舉辦，加上北捷現場留下的這封陳情書，曾姓男子這次連續縱火，是希望外界能關注這場，他認為不公平的土地重劃案，里長透露曾姓男子還曾揚言，要到總統府抗議。

廣告 廣告

神岡區社口里長陳金地說：「他到市政府陳情沒有用，到監察院陳情沒有用，就說要製造一些讓社會關注的事情，所以他才走這麼極端。」

回到神岡大夫第這塊重劃土地，現場剩下老屋居多，曾姓男子的住家也在這裡，上面掛著布條寫下反重劃要剔除，附近鄰居形容他的言行對土地重劃充滿不滿。

附近鄰居說：「抗議的方式還有抗議的這些行為，他對政府有很嚴重的不滿，不是很會跟人家對談，就是行為上會比較異常。」大夫第自辦重劃從2012年開始，讓曾姓男子最不滿的，就是部分人士為了啟動重劃，利用灌人頭的手段，製造假土地買賣硬是遷來80多戶，讓贊成重劃的人數過半，硬闖關的作法就連當時受自救會委託辯護的律師，也直搖頭。

大夫第重劃自救會時任律師柯劭臻說：「他只去找其中一個代表地主，讓他來報到簽說，他就是某某某的繼承人，然後由他代表重劃會來投票，這是我覺得最違法的部分。」

大夫第重劃從2018年開始暫緩施工，台中市府最新回應，強調地主跟重劃會之間屬於私權爭議，應循民事訴訟解決，市府尊重司法判決立場絕不偏頗，但這場官司打了10多年，至今依然沒有結果，曾姓男子利用北捷縱火，希望吸引全國關注，但也因此越過法律紅線。

原始連結







更多華視新聞報導

北捷大安森林公園站.善導寺站竄火 警逮連續縱火犯

北捷2站男廁疑遭縱火 北市：已逮嫌犯籲民安心

北捷攻擊前張文已三度縱火 警未察覺20公升汽油桶？

