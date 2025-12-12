男在家玩「遙控直升機」！中國警突來電逼他實名登記

國際中心／綜合報導



中國政府濫用科技監視中國和他國民眾的事件，早已不是新聞，不僅在外會遭人臉辨識等系統監視，連擺在家的家電也頻傳竊聽事件。而在近日，中國有位男網友買了1台遙控直升機玩具，並在家裡客廳試飛，沒想到下秒馬上接到警察來電，說已經知道他在飛無人機，要他進行「實名登記」和「飛行報備」，讓他超傻眼。





中國1名男網友上傳影片，透露自己這天花了80元人民幣（約台幣354元）買了1台遙控直升機玩具，並開心的在家試飛，不料才玩沒多久，手機就突然接到轄區員警的電話，問說「是不是在飛無人機？」，透露有被監測到，問原PO有沒有做「實名登記」和「飛行報備」。

原PO見狀便無奈回「我買的是玩具模型，也要這樣操作嗎？」，沒想到員警卻回「是的，玩具也要報備和登記」，面對員警的調查讓他超級傻眼，直喊「我想問問各位飛友們，這個玩具在家玩，我要去哪裡報備登記？」感嘆如果真的不行，就只好擺在家當公仔了。

畫面出爐後，立刻引發中國網友開酸，「現在的監測技術都已經這麼先進了嗎？難道派出所在每戶秘密安裝針孔攝影機了？」、「奇怪，怎麼都監控不到失蹤的人？」、「這無人機可以獻忠？」、「真的是有點技術全用在老百姓身上了」、「遙遙領先的監控」、「這麼民主啊，連在家裡玩無人機都要報備」；另外，也有網友透露「很正常，所有這種能夠飛的東西，中共公安都會在後面放一個監控模塊，如果真的想要避免騷擾，就自己組裝一個」。









