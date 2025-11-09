男在浴室燒炭自殺，牆壁留下「對不起」⋯遺物整理師在死亡現場的感悟
孤獨死指的在沒有人注意到的情況下獨自離世，其中自殺占了極高的比例。遺物整理師小島美羽於《或許，我就這樣一個人走了》一書中，將數百件死亡現場的共同特徵，整理濃縮成故事，並收錄8座「孤獨死微縮模型」，在令人屏息的細節下，呈現死亡最真實的一面，為的是提醒世人，有生之年請好好學習面對死亡。以下為原書摘文：
孤獨死的死因中，自殺占極高比例
其實，孤獨死的死因中，自殺占了極高的比例。根據〈第4回孤獨死現狀報告〉指出，「在構成的死因中，值得注意的是，自殺所占的比例較高，占據孤獨死死因的百分之十。」
在我經手的案件現場，自殺者又以年輕人居多。本章模型屋的製作契機，其實是受了電視台的委託。節目製作人堅決地表示：「我們想遏止自殺。」節目的內容包括召集自殺未遂的年輕人舉行座談會，談論他們企圖自殺時如何被周遭的人發現而挽救了生命，以及當初為何想死、現在的想法等等，藉此討論關於自殺的議題。
節目中以模型屋為案例，介紹年輕人自殺的現場。由於案例中，留在牆上的「對不起」令人印象深刻，與會者無不認為那是自殺者的SOS，也益發深切地感覺到每天交流溝通的重要性。
如果不是該節目的邀約委託，我想自己恐怕不會製作自殺者的模型屋。儘管在自己家裡死去或死後直到被發現已過了數日，都被稱為「孤獨死」，然而猝死或病死的孤獨死，明顯與自殺死亡的意義是不同的。
就我個人的認知來說，我並不認為自己選擇「死亡方式」有何錯誤。畢竟任何人都會面臨「死亡」，不妨由自己選擇何時、如何死去。然而，還有一些事情是我們絕對不能忘記的。在你選擇死去的瞬間，也等同抹殺周遭那些重要他人的心。在這個世上，必定有個人是珍惜你的，即使你毫無自覺。
只要那個人還活著，他一定也希望你活下去。
尤其在自殺的現場，當我聽聞死者家屬或朋友的話語後，這個想法也愈加堅定。不過，精神上屢遭折磨的人似乎已經沒有餘裕思考這些層面了。每回我環顧死者屋子裡的樣貌，都不免覺得自殺者的個性多半認真嚴謹。也許正是因為凡事認真以對，才無法逃避，只能過度認真思索問題，進而鑽牛角尖。
我去到的案件現場，許多死者即使要自殺，死前為了避免造成他人的困擾，甚至事先做了預防準備。像是在地板鋪上塑膠布，以防體液等污染地板；或是擔心退租時屋子裡東西太多，恐怕麻煩到他人，於是先行清理自己的物品或家具等等。總之，他們是做足了準備。
然而，當我實際著手清理時，依然發現那些準備仍稱不上萬全。其實，事前鋪上的塑膠布雖然可以防止體液等滲透，但隨著腐爛的臭味蔓延或害蟲孳生，最後終究還是可能衍生出一筆特殊清掃或整修的費用。或是，一旦屋子被歸為凶宅，房東或管理公司也會向死者家屬索討改建等等的高額賠償金。而那些還僅限於現實層面可能導致的風險，更難以衡量預料的是，對死者家屬或發現者所造成的悲痛與衝擊。
留在牆壁上的「對不起」
在我經手的某個案件中，委託人的兒子從鄉下地方來到東京生活，最後在浴室燒炭自殺。在死者父母的陪同下，我們一起整理遺物。
死者的屋內整理得清潔整齊，也許是死後發現得早，並沒有臭味或髒污。不過，現場既沒留下遺書，也完全沒有照片或紀念性的物品。唯一留下的，僅是幾件衣物、家電用品，以及也許是燒炭自殺時使用的大石頭等。
那天，看似剛結束告別式，死者的雙親皆穿著喪服來整理遺物。他的父親噙著淚，一一檢視為數不多的遺物說：「竟比父母親早死，這個沒用的不孝子⋯⋯這個笨蛋兒子！」他的母親則因過於悲痛，癱軟在地，喃喃說著：「不是為了追夢才到東京嗎，為什麼要尋死？難道連我們都幫不了他嗎？」
那個夢碎、絕望的兒子，也許從鄉下來到東京後，在這個連熟人或朋友都沒有的環境，只能一個人獨自奮鬥。再加上雙親如此支持自己，更不忍讓雙親為自己擔憂。不過也因為如此，被留下來的人的餘生，卻都要伴隨著悲痛。
冰箱上還貼著就業諮詢會的傳單。繩子綁在通往挑高閣樓的樓梯上，下面有預先鋪好的塑膠布。本章的模型屋，是綜合了諸多自殺者的屋內特徵，再予以重現。就我經手的案件來說，自殺者又以男性居多。
他們屋內的物品異常的少，且通常整理得乾乾淨淨。許多人在自殺前多已收拾處理掉身外之物，就連冰箱內也幾乎不見食品，收拾到近乎淨空。書架上，幾乎是與宗教相關、談論死後世界或探討生死的書籍。但彷彿也留下了證據，也許死者直到最後一刻仍猶豫著是否要活下去。
某次，我見到屋內的牆壁上，以膠帶貼著大大的「對不起」。
「比你先死，對不起。」
「讓你悲傷，對不起。」
「造成你的麻煩，對不起。」
想必是揉合了各種含意的「對不起」吧。而目睹那句「對不起」的死者家屬，又是懷著什麼樣的想法與感受呢？
我任職的公司，社長在10多歲時曾遭遇了女友自殺身亡的事件。當時，他多日聯絡不上女友，便覺有異，不久就接到女友去世的消息。不過，女友的父母不願透露實情，只能從流傳的流言得知她服下大量藥物自殺。
但是，為了什麼而死？死在哪裡？真相無從得知。由於喪禮採祕密舉行，社長甚至沒見到女友最後一面。因此他始終難以接受女友已死的事實，總認為「她其實還活著」，畢竟，在此之前的時光，他們都相安無事地一起度過，女友既沒有顯出煩惱的模樣，也不見異狀。正因為如此，他更是無法置信。
社長在小學時也曾遭遇「死亡」，是與他感情很好的鄰居婆婆，因孤獨死而被人發現。當時他也曾協助清理現場，再加上女友的死亡，於是有了期許自己能陪伴、照顧到死者家屬的心情，最後遂成立了遺物整理公司。
我們接到的自殺案件，每年約60、70件左右。這些多半由我與始終單身的社長共同處理，至於他在自殺的現場有何感受，直到現在，我都不敢過問。
（本文摘自／或許，我就這樣一個人走了：在時光靜止的孤獨死模型屋裡，一位遺物整理師重現「死亡終將造訪」的生命場景／麥田出版）
快加入《優活健康網》line好友，揪好友玩失智症小測驗，還可抽$5000 LINE POINTS！
看更多優活健康網相關報導
孤獨，讓人變強大的能力！過來人揭「4關鍵」成為最強版本的自己
垃圾堆到天花板！遺物整理師揭「垃圾屋」背後原因：失去活著的力量
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為男在浴室燒炭自殺，牆壁留下「對不起」⋯遺物整理師在死亡現場的感悟
其他人也在看
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 2 小時前
日職／季前交流賽曾封鎖道奇 阪神王牌才木浩人放棄入札
阪神虎隊雙王牌之一的才木浩人已決定放棄今冬透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟的計畫。消息指出，在球團於10月31日正式宣布不允許放行後，才木仍一度表達強烈意願，盼望能在2025年赴美挑戰，但最終他與...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 5 小時前
22億投資世界大賽沒用 道奇賺到「臨演」朗希終結者仍無解
洛杉磯道奇隊在季後賽暴露中繼、後援與終結者不足的問題，尤其去年補強的左投史考特（Tanner Scott），簽下4年7200萬美元，首年證明這筆投資失敗，美國媒體《ESPN》分析，道奇明年爭取三連霸，首要任務是找到新的終結者。太報 ・ 3 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 19 小時前
半導體設備廠驚傳遭檢調搜索！公司發重訊證實：依法配合調查
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導從事研發、製造及銷售半導體封裝與測試製程相關設備的半導體設備廠印能科技，驚傳遭檢調搜索。公司今（8）日發重訊證實，檢...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 22 小時前
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 1 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 1 天前