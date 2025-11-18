男坐優先席突「噴射嘔吐」波及旁人…全車傻眼 北捷回應曝情況

北捷驚傳有男子突然在車廂內噴射嘔吐，波及周遭無辜乘客。（示意圖，北捷提供）

昨（17日）傍晚6點多正值下班通勤時間，台北捷運板南線卻發生一起讓全車廂震驚的事件，一名坐在優先席（原稱博愛座）的中年男子突然無預警開始「噴射嘔吐」，直接吐在地板、隔壁乘客身上。北捷公司今（18日）回應證實，並說明情況。

男捷運嘔吐波及乘客 事後反映引熱議

綜合媒體報導，有上班族民眾在Threads分享一起「衝擊現場」，下班時間在捷運上目睹讓全車廂傻眼的一幕，一名中年男子在優先席上突然嘔吐，還不是吐在袋子裡，而是直接噴射在地板和隔壁無辜乘客的身上，事後也完全沒有表示不好意思。

從該網友分享的畫面來看，當事男子嘔吐後仍坐在位子上，一旁有捷運保全和清潔人員，正協助清理車廂，周邊的乘客面露難色、掩著鼻子。

有些人為清潔人員抱屈直呼辛苦，批男子事後還翹著腳彷彿事不關己，認為捷運應該對男子開罰；但也有人觀察到男子疑似有吐血，認為應該是真的有不舒服，不需要放大男子的動作。

北捷回應曝情況 籲身體不適可索取嘔吐袋

針對此一事件，台北捷運公司回應說明，17日晚間6點39分列車行車專員回報，有旅客反映車廂內有旅客嘔吐。行控中心請昆陽站保全上車了解狀況，後續由永春站清潔人員上車清潔。

北捷呼籲旅客，如有身體不適或嘔吐情形，請向詢問處索取嘔吐袋；另搭車時遇任何異常狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理。

